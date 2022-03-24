Hazine’nin borçlanma faizlerinde yeni rekorlar geldi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tutmaya devam ederken Hazine'nin 10 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 28'i aşarak tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14’te sabit tutmaya devam ederken, enflasyon ve risk primleriyle birlikte Hazine’nin borçlanma faizleri de yükselmeye devam ediyor.

10 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi bugün yüzde 28’i aşarak rekor tazeledi. 10 yıl vadeli tahvil faizi, ilk ihraç edildiği Ocak 2010 tarihinde yüzde 11,24 olmuştu.

Söz konusu oran, faiz indirimleri başlamadan önce 2021 yılı Eylül ayı başında yüzde 16,98 seviyelerinde bulunuyordu. Yaklaşık 7 aylık dönemde 10 yıllık tahvil faizi 1100 baz puanın üzerinde artış kaydetti.

Hazine'nin Temmuz 2018 sonrasında ilk kez Kasım 2020'de gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihracında net satış 1,5 milyar TL olurken, ihalede bileşik faiz yüzde 12,32 olarak kaydedilmişti.

Hazine, Kasım 2020'den bu yana 10 yıl vadeli tahvil ihraç etmedi.

5 YILLIK TAHVİLDE DE REKOR GELDİ

Faiz indirimleri öncesinde 7 Eylül 2021 tarihinde 5 yıllık vadeli tahvilde yıllık ortalama yüzde 17,67 bileşik faizle borçlanan Hazine’nin aynı vadeli tahvil faizinde bugün yüzde 28 seviyesinin üstü görülerek rekor kırıldı.

Yaklaşık 7 ayda 5 yıllık tahvil faizinde artış 1000 baz puanın üzerinde oldu.

Ağustos 2018'deki kur krizi sırasında bu vadede yüzde 27 seviyelerine çıkılmıştı.

İlk kez 2005 yılında ihraç edilen 5 yıl vadeli Hazine tahvilinde o dönem faiz yüzde 15,15 olmuştu.

2 yıllık gösterge tahvil faizi de bugün yüzde 26,5 seviyesini gördü. Bu vadede de 20 yılın zirvesi görüldü.

DIŞ BORÇLANMADA DA YÜKSEK FAİZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci dış piyasa borçlanmasında 17 Mart’ta 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirmişti. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 olmuştu.

Dolar cinsi borçlanmada 5 yıllık vadede Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek borçlanma faizi de geçen hafta görüldü.

Söz konusu ihraçta, ABD tahvillerinin üzerine ödenen 6,45 puanlık ek prim de son 20 yılın zirvesi olmuştu.

MERKEZ FAİZ İNDİRİRKEN TAHVİL FAİZİ ARTTI

Uzmanlar, normalde bir merkez bankası faiz indirimi yaptığında orta ve uzun vadeli faizlerin de onu takip ettiğini ancak burada yanlış bir adımla enflasyon beklentileri bozulduğu ve TCMB’nin itibarı olmadığı için orta ve uzun vadeli faizlerin tam ters yönde hareket ettiğini belirtiyor.

Nitekim, TCMB faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekerken, Ağustos 2021’de yüzde 19,25 olan resmi tüketici enflasyonu, şubatta yüzde 54,44’e yükselmişti.

Ukrayna’daki krizin başta enerji ve gıda olmak üzere enerji maliyetlerini artırması da enflasyonda ve tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirdi.

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