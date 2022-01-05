Heterodoks nedir, heterodoks politika ne anlama geliyor?

Heterodoks bir düşünce veya benimsenmiş görüşte baskın eğilime bağlanmayıp farklı açılardan düşünme ve davranma biçimini temsil eder. Heterodoks iktisat, bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir.

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İktisadi sistem ile toplumsal yaşam arasındaki ilişikiyi açıklamayı çabası gösteren yaklaşımlar birçok farklı yolla bulunuyor. Daha genel bir çerçeveden bakıldığında tüm bu düşünce okullarını sınıflandırmak amacıyla “anaakım”, “ortodoks” ve “heterodoks” gibi sıfatlar tercih ediliyor.

HETERODOKS NEDİR?

Heterodoks sözcüğü, “farklı” anlamına gelen Yunanca heteros ve “öğreti, düşünce” anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.

Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur. Bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir. Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli ayrı alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade eder.