Hindistan buğdaydan sonra şeker ihracatını da kısıtlayabilir

Hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre Hindistan'ın şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

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Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

Hükümet kaynağının Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Hindistan bu sezon şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırabilir.

Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya’dan sonra en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda bulunuyor.

BUĞDAYA DA YASAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan’dan yapılan açıklamada, buğdaya ihracat yasağı getirilmişti. Bu ürüne ihracat yasağı getirilmiş olsa da halihazırda verilmiş olan akreditifler için ihracatların gerçekleştirileceğini ve yemek güvenliği ihtiyaçları konusunda ülkelere destek olacağını ifade etti.

Yılın bu dönemlerinde başlıca buğday ihracatçılarından sevkiyatları gerçekleştiren tek ülke olma özelliği taşıyan Hindistan’ın hububat ihracatı Rusya’nın Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından keskin şekilde yükselmişti. (REUTERS)

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