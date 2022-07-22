Hindistanlı milyarder Gautam Adani’nin serveti Bill Gates’i geçti

Hintli iş insanı Gautam Adani, Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu.

Sozcu.com.tr

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Hintli milyarder Gautam Adani, dünyanın dördüncü en zengin insanı konumuna yükselerek Bill Gates’i yerinden etti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Adani’nin net serveti bugün 112,5 milyar dolara yükseldi. Böylece Adani, Microsoft kurucu ortağı Gates’i 230 milyon dolarlık farkla geçti. Hintli iş insanının serveti bu yıl herkesten daha fazla arttı.

HERKESİN SERVETİ ERİDİ, ADANİ ZENGİNLEŞTİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin bir numarasındaki isim olan Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti yılın başından bu yana 28,6 milyar dolar düşerken Amazon kurucusu Jeff Bezos’un servetindeki düşüş 44 milyar dolar oldu. Listenin üçüncü sırasındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault’un serveti de bu yıl 41 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bill Gates’in ise bu yıl servetinden 25 milyar dolar silindi.

Çoğu kişinin serveti düşerken Adani’nin bu yıl kazandığı servet 36 milyar dolar oldu. Diğer yandan Gates’in ve diğer teknoloji milyarderlerinin serveti teknoloji hisselerindeki çöküş nedeniyle küçüldü. Gates’in aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına yaptığı bağışlar servetinin azalmasında etkili oldu.

Böylece imparatorluğunu tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kuran Adani, geleneksel olarak ABD’li teknoloji girişimcilerinin yer aldığı servet sıralamasında yükselmeye devam etti. Adani’nin serveti ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin inşa stratejisine uygun olarak yeşil enerji, havaalanları, veri merkezleri, dijital hizmetler ve medya gibi alanlarda da hızla çeşitleniyor.

SERVETİ 2 YILDA UÇTU

1980’lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani’nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani’nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Şubat 2021’de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani’nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos’un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı.

Böylece 59 yaşındaki Adani’nin serveti, iki yılda 20 kat arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

YENİ GİRİŞİMLERE DE YELKEN AÇIYOR

Adani’nin kurucusu olduğu Adani Grubu’nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor.

Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco’da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor. Bu yıl Hindistan’da çimento sektörüne 10,5 milyar dolarlık yatırım yapan iş insanı Güney Koreli çelik üreticisi Posco ile de bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan nisan ayında, Adani’nin amiral gemisi firması Adani Enterprises, yeni bir medya kuruluşu kurduğunu belirterek hızla büyüyen yerel eğlence pazarından da yararlanacağını duyurdu.

KAÇIRILIP REHİN ALINMIŞTI

Yaklaşık 20 yıl önce fidye için kaçırılan Adani, 2008’de Mumbai’deki Tac Mahal Sarayı’nda 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biri olmuştu.

Hindistan'da muhalefet, Adani'nin aşırı sağ çizgideki Başbakanı Modi ile yakınlığı sayesinde servetini artırdığı eleştirilerini yöneltiyor.

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