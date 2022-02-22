Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven düştü

TÜİK verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2022 dönemine ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı.

Girişim üst yöneticilerinin; girişimleri için mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçen ‘Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi’ şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

İYİMSERLİK AZALDI

TÜİK verilerine göre şubatta inşaat güven endeksi 82,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 119,8 ve hizmet sektörü güven endeksi 118,7 olarak belirlendi. Buna göre perakende ve hizmet sektörlerinde iyimserliğin düştüğü, inşaat sektöründeki kötümserliğin arttığı görüldü.

0-200 aralığında değer alan güven endeksinin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

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