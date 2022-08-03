Holding modeliyle özelleştirme planı

Ulaştırma Bakanı, TCDD’yi holdingleştirmeye yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Söz konusu model Özelleştirme İdaresi’nin TCDD’yi özelleştirme planları arasında yer alıyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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TCDD'nin holdingleştirilerek özelleştirilmesi yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD'de işletmeyle ilgili yeni bir modele ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bir gazeteye yaptığı açıklamada “Bir dönem TCDD'nin taşıma kısmı ayrılmaya çalışıldı ama sonuç alınamadı. Altında çeşitli şirketlerin olacağı holdingleşme modeli planlandı. Biz şimdi benzer bir model üzerinde çalışıyoruz” diyen Karaismailoğlu'nun bu açıklamaları Özelleştirme İdaresi'nin 2016 yılında hazırladığı kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme planlarını akıllara getirdi. Planda TCDD'yi, Taşımacılık AŞ aracılığı ile demiryolları hatlarının işletme hakkı devredilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyordu. Mayıs 2016'da Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan planda kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme kapsamına alınacak kamu kuruluşları yer alıyor. TCDD'ye ilişkin planda şu ifadelere yer veriliyor:

İŞLETME HAKKI DEVRİ

“6461 sayılı ‘Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (TDUS) Hakkında Kanun' 24.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Demiryollarında serbestleşmenin önünü açan düzenleme kapsamında kurulacak TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin oluşumuna yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Taşımacılık A.Ş. kapsama alınarak demiryolları hatlarının ‘İşletme Hakkı Devri' yöntemi ile özelleştirilmesi sağlanabilir.”

TCDD'yi yeniden yapılandıracaklar

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. 2017'de faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, kent içi banliyö trenleri, Marmaray, Başkentray TCDD Taşımacılık tarafından işletiliyor. Şirketin kurulma amacıyla birlikte özelleştirme girişimleri daha önce gündeme gelmiş ancak hayata geçirilememişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun son açıklamasıyla, 2016'da planlanan işletme hakkı ile özelleştirme yönteminin yine masada olduğu anlaşılıyor.