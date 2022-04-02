İçimizi boşattılar

Vatandaş, özellikle öğrencilerin rağbet gösterdiği 10 liralık etsiz dürümü öğrenince iktidarı kınadı. “Baklava, mantı, tost hepsi boş. Millete yazık” dedi.

Batuhan SERİM

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Ekonomik kriz, her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Halkın alım gücünün düşmesi sonucu satışları neredeyse sıfırlanan esnaf ise çözüm üretmeye çalışıyor. Boş baklava, tost ve içsiz köfteden sonra şimdi de boş dürüm ortaya çıktı. Genellikle öğrencilerin tercih ettiği boş döner, ayranla birlikte 10 lira… SÖZCÜ İstanbul Bakırköy'de vatandaşa ‘boş ürünler gelişmesini' sordu. Tepkileri şöyle oldu:

■ Soner Cambaz: Hayat boş oldu zaten. İçimizi boşalttılar. Mevcut yönetim hayat sevincimizi elimizden aldı. Dışarıda yemek yemek lüks oldu.

■ Songül Temur: Hani Kemal Sunal'ın bir filmi var ya; tavuğun suyuna camdan ekmek banıyor, o hesap olduk…

■ Taner Taşkın: Şu an böyleyse artık ileride içi boşu bırakın, lavaş bile vermeyecekler. Seçimlerde göstereceğiz. Makarna bile alamıyoruz.

■ Hivda Kaplan: En dibe vurduk maddi olarak. Hiç kimse hiçbir şey alamıyor. Mecburen boş döner yiyor insanlar.

■ Mehmet Deniz Çam: Ekim ayında tükettiğim yemeklerin ortalama fiyatı 30 liraydı. Alım gücümüz gerçekten yüzde 100 düştü.

■ Sebire Erhan: Her şeye zam geldi. Artık biz ölelim… İçimi dökmek istiyorum ama içeride yatmaya korkuyorum. Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi ama bak ne durumlara geldik 20 senedir.”