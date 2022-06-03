İFM yeni rant merkezi oluyor

AKP milletvekillerince TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, İFM’nin idari yönetimi Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan şirkete teslim edilecek. Kamuya ait alanı yönetecek şirket, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Başta Sayıştay olmak üzere kamu denetim mekanizmasının dışında kalacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP milletvekilleri, Merkez Bankası ile kamu bankalarının Ankara'dan götürülüp yerleştirileceği İstanbul Finans Merkezi (İFM) için kanun teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulan teklife göre, kamu kaynakları harcanarak inşa edilen ve toplamda 3.4 milyon metrekarelik devasa alana sahip olan İFM'nin idari yönetimi Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan şirkete teslim edilecek. Kamuya ait alanı yönetecek şirket, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olacak ve bu nedenle başta Sayıştay olmak üzere kamu denetim mekanizmasının dışında kalacak.

100 BİN KİŞİYE HİZMET

Kurulacak yeni şirket İFM çalışanları ve ziyaretçilerle birlikte 100 bin kişiye hizmet sunan devasa bir yapıda olacak. Şirket hizmetler için gereken binlerce personeli KPSS ya da başka şartlara uymaksızın dilediği gibi seçip işe başlatabilecek. Bu nedenle eleman seçiminde siyasi tercihlerin öne çıkabileceği, geniş kadroların seçim yatırımı olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Şirket, önümüzdeki 20 yıl boyunca bu hizmetleri yürütmeye yetkili olacak.

Kaç kişinin işe alınacağı açıklanmadı

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak şirketin İFM içerisindeki tüm güvenlik, temizlik, ulaşım, otopark işletmesi, tanıtım işleri, kiralama, enerji, bakım onarım ve peyzaj düzenlemesi işlerini yapmaya tek başına yetkili olacak. Hizmetleri yürütmek için kaç kişinin işe alınacağı ve bu işçilerle yönetici konumundaki kişilere ne kadar ücret ödeneceği açıklanmadı.