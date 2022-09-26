İhracat desteğinde yeni model

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE AŞ) katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini söyledi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ’nin (İGE AŞ) katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini söyledi.

Muş, “Kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkânı getiriyoruz” dedi.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN

Muş, Bakanlıkta düzenlenen “Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni”ne katıldı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, nisan ayından itibaren Bakanlık, Türk Eximbank ve İGE AŞ ile yapılan uzun istişare ve çalışmalar neticesinde bugün protokolün imzalanmasıyla prefinansman modelini hayata geçireceklerini söyledi.

Firmaların ihracat desteklerinden yararlanmak için öncesinde faaliyetini gerçekleştirerek harcama yaptığını ve gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa başvurduğunu anımsatan Muş, bu başvurunun incelenmesi ve tahakkuku neticesinde destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Muş, buna karşın başvuru, inceleme ve tahakkuk süreçleri dahil edildiğinde, faaliyet ile ödeme arasında bir süre geçtiğine ve bu durumun ihracatçılara finansman yükü doğurduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

TEMİNATA YÖNELİK BİR MODEL

“Bu yükü ortadan kaldırmak ve ihracatçılarımıza yönelik kredi kabiliyetini artırmak amacıyla İhracat Desteklerine İlişkin Karar’ımıza dayanarak, Bakanlığımız koordinasyonunda Türk Eximbank ve İGE AŞ’nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdik.

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği, Marka ve TURQUALITY Destek Programları, ihracat ve e-ihracat konsorsiyum statüsü verilen şirketlere yönelik destekler başta olmak üzere kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz.

Bakanlığımız tarafından destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız, Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunacak ve prefinansman protokolü çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.”

BANKALAR DA KEFALET SİSTEMİNE DAHİL OLUYOR

İGE AŞ’nin 1 Mart 2022’de hayata geçirildiğini anımsatan Muş, ağustosta 20 bankanın da ortaklığıyla şirketin sermaye yapısının güçlendirildiğini kaydetti. Muş, bankaların kefalete ilişkin protokollerinin imza sürecinin başladığını ve en kısa sürede bunların kefalet sistemine dahil olmasını öngördüklerini anlattı.

Muş, böylelikle, kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaşayan, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ihracatçılar için İGE AŞ’nin finansmana erişiminin daha da kolaylaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Kefalet sorununa çözüm bularak firmalarımızın krediye erişim işlemlerini hızlandırdık. Bugüne kadar 2 bin 148 firmaya 6 milyar liranın üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldıran ve bu konumunu her geçen gün güçlendirecek olan İGE AŞ, prefinansman modelimizde de önemli bir sacayağıdır.

Nitekim protokol kapsamında Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, güçlü sermaye yapısıyla önemli bir paydaşımız olan İGE AŞ de öncelikli olarak teminat desteği sağlayacaktır.

Kredisi ve öncesinde Bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımızın destekleri hızlı bir şekilde ödenecek ve ihracatçımız bu hak edişlerini doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin geri ödemesinde kullanabilecektir.” (AA)

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