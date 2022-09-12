Dış ticaret haddi temmuzda geriledi

İhracat miktar endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Aynı dönem aralığında ihracat birim değer endeksindeki artış ise yüzde 6,2'de kaldı. Temmuzda dış ticaret haddi yıllık bazda 15 puan azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Temmuz’a ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, ihracat miktar endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Aynı dönem aralığında ihracat birim değer endeksindeki artış ise yüzde 6,2’de kaldı.

İthalat miktar endeksi ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarken; aynı dönemde ithalat birim değer endeksindeki artış yüzde 27 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6’ya geriledi.

Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde olması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİNDE YÜZDE 7,8’LİK ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 155,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, 2022 Temmuz ayında 147,8 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 143,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 Temmuz ayında 146,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2022 Temmuz ayında 115,1 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 112,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, 2022 Temmuz ayında 121,6 oldu.

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