İhracatçıyı döviz şartı vuruyor

Sözleşmelerin TL’ye çevrilme zorunluluğuna şirketlerin tepkisi büyük oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Merkez Bankası'na ihracat gelirinin yüzde 40'ının satılması kararı sonrası yurtiçi döviz satış sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi, hammadde ve ara malında dışa bağımlı olan ihracatçıları olumsuz etkilemeye başladı. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, her iki kararın ihracatçıyı zarara sokmaya başladığını söyledi.

DÜZENLENME İSTENİYOR

Turhan, “Döviz sözleşmeleri TL'ye çevrilince şirketler döviz alacaklarını hangi kurdan TL'ye alacaklar, bu tartışma konusu oluyor. İhracatçı firmalar bu uygulamalardan zarar ediyorlar. Merkez Bankası döviz bozuyor, ihracatçı firma tekrar döviz alıyor ve fazladan döviz alım vergisi ödüyor. İhracatçı firmaların maliyetlerini yükseltiyor, giderlerini artırıyor ve rekabet gücünü azaltıyor” dedi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger de Merkez Bankası'na satış sonrası yeniden döviz almak zorunda kaldıkları için kur farkı zararı oluştuğunu, böyle devam ederse ihracatçının sermaye sıkıntısı yaşamaya başlayacağını belirtti. Özger, hammadde için döviz alış-satışında kur farkı ödenmeyecek bir düzenleme beklediklerini kaydetti. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da döviz alış-satışlarında bankaların kur farkını almamasını beklediklerini söyledi. Eroğlu, “Ülke için bir adım atıyoruz ama bankalar bundan kâr ediyor, bu doğru değil. Ek maliyet ürüne yani vatandaşa

yansıyor” dedi.

Firmalar döviz çeki veremiyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Parasının Korunması ile ilgili son çıkan düzenlemeden sonra firmaların yaşadığı en büyük problemin döviz çeki verememek olduğunu söyledi. Gültepe, “O zaman sözleşmelerin ve faturaların da TL kesilmesi lazım. Bu haliyle büyük bir karışıklığa yol açıyor. Bir de ihracat gelirlerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na gitmesi kararı var. Firmalar bu oranın yüzde 25'ten 40'a çıkarılması konusunda da oldukça rahatsız” dedi. Gamze BAL