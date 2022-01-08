İhracatta iade şoku! Suudi Arabistan ve Almanya detayı

Türkiye’den yapılan ihracatta, kalite sorunu başta olmak üzere birçok olumsuz başlık altında “iade” sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ülkemizden ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle iade edilen ürünlerle ilgili bilgileri paylaştı.

Kazan, makine, cihaz ve aletler, bakır, demir, çelik, tütün ürünleri, meyve, sebze ve kabuklu yiyeceklerin iade edilen ürünler arasında yer aldığını belirten Bakan Muş, ürünlerin sözleşme hükümlerine aykırı olması, kalite standartlarına uyumsuzluk ve karantina önlemleri gibi nedenlerin, bu ürünlerin iade gerekçesini oluşturduğunu ifade etti.

İADE EDİLEN ÜRÜNLERİ SIRALADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “2020 ve 2021 yılı ihracat ürünleri içerisinde kazan, makine, cihaz ve aletler bakır ve bakırdan eşya demir ve çelik tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler , sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edile müstahzarlar gibi muhtelif eşyalar iade edilen ürünleri kapsamaktadır” açıklamasında bulundu.

HANGİ ÜLKELER İADE ETTİ?

Bakan Muş, bu eşyaların konu oldukları çıkış ülkelerinin 2020 yılında özellikle Almanya, İspanya, ABD, Irak, Rusya ve Romanya iken 2021 yılında bu ülkelerin özellikle Almanya, İspanya, Suudi Arabistan, İtalya, ABD, Fransa, İngiltere ve Irak olduğuna dikkat çekti.

Bahse konu ürünlerin iade gerekçelerini açıklayan Bakan Muş; ürünlerin sözleşme hükümlerine uygun olmaması, ticari kalite standartlarına uyumsuzluk, sipariş evsafına uymaması, karantina önlemleri gibi nedenlerle iade edildiğini anlattı.

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