IIF: Rusya ekonomisi 15 yıl geriye gidecek

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), savaş ve yaptırımlar nedeniyle Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 15, 2023'te yüzde 3 küçülmesini, ekonominin 15 yıl geriye gitmesini bekliyor. IIF ayrıca, 300 bin kişinin ve 400 yabancı şirketin Rusya'yı terk ettiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), savaş ve yaptırımların Rusya ekonomisine olası etkilerini değerlendiren bir rapor yayımladı.

Raporda, Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 15, 2023'te yüzde 3 oranında küçüleceği tahmini yer aldı.

Savaşın ve yaptırımların seyrine ilişkin belirsizlikler nedeniyle tahminde bulunmanın güçlüğüne işaret eden IIF, tahminlerindeki gibi bir küçülme olması durumunda Rusya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasının 15 yıl önceki seviyeye döneceğini, 15 yıllık büyüme kazanımlarının silineceğini belirtti.

İTHALATTA ÇÖKÜŞ

Rubledeki sert değer kaybı, dövize ulaşımdaki zorluklar ve yaptırımlar nedeniyle ithalatın sert şekilde düşmesini beklediklerini aktaran IIF, ithalat kadar olmasa da ihracatın da sert düşüş göstereceğini öngördü.

Orta ve uzun vadede yatırımlarda dramatik düşüş bekleyen IIF, yabancı şirketlerin çıkışı ve artan beyin göçü ile birlikte Rusya ekonomisinin üretkenlik ve büyüme potansiyelinin ciddi şekilde gerileyeceğini öne sürdü.

300 BİN KİŞİ ÜLKEDEN AYRILDI

Ağırlığı eğitimli orta sınıf mensupları olmak üzere Rusya'dan son üç buçuk haftalık süreçte 200 ile 300 bin arasındaki kişinin ayrıldığını aktaran IIF, Türkiye uçuşlarının ve Helsinki trenlerinin doluluğuna dikkat çekti.

2020'de yaklaşık 500 bin kişinin Rusya'dan göç ettiğini hatırlatan IIF, bu rakamın önümüzdeki yıllarda artabileceğine işaret etti.

400 YABANCI ŞİRKET ÇEKİLDİ

Savaşın başlamasının ardından yaptırımlar ya da kamuoyu baskısıyla Rusya'yı terk eden ya da faaliyetlerini kısmen veya tamamen askıya yabancı şirket sayısının 400'ü aştığı belirtilen raporda, otomotivden, enerjiye, perakendeden finansal kurumlara kadar birçok sektörde bu çıkışların orta ve uzun vadeli olumsuz etkileri olacağı vurgulandı.

Çıkan yabancı firmaların yerini yerli firmalar için fırsatlar da yaratabileceğini belirten IIF, bu gelişmelerin Rusya'nın küresel ekonomiden ayrışmasıyla ve aşırı uçlara savrulmasıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.

UÇAKLARIN YARISI HAVALANAMAYACAK

Özellikle enerjide yabancı firmaların çıkışının yeni yatırımlarda sorunlara neden olacağına dikkat çeken IIF, bunun da orta ve uzun vadeli sonuçları olacağını yazdı.

IIF'in dikkat çektiği bir diğer sektörse havacılık oldu. Rusya'daki hava yolu şirketlerinin kullandığı yaklaşık 1000 adet uçağın yüzde 70'i aşan kısmının kiralık olduğunu, bunların ABD'li Boeing ve Fransız Airbus üretimi olduğunu, bu şirketlerin de bakım sözleşmeleri ile yeni parça teminini askıya aldıklarını aktaran kurum, uçak filosunun yarısının 2023 itibarıyla uçamayabileceğini vurguladı.

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