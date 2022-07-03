İlk yarının kazananı petrol ve dolar

Hem küresel piyasalarda hem de yurt içinde zor bir yarıyıl geride kalırken 6 ayda petrol ve dolar kazançlı çıktı. Altın, gümüş ve hisse senetleri ise kayıp verdi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Küresel piyasalarda zor bir ilk yarı geride kaldı. Yükselen enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına giderek para politikasında sıkılaşma adımlarını hızlandırmasıyla Türkiye'de olduğu gibi dünyada hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir şekilde döviz hareketlendi, dolar yükselmeye başladı. 2022'nin ilk 6 ayında para birimleri, kıymetli maden ve emtialar ile hisse senetlerinin göstermiş olduğu performanslar incelendiğinde ilk yarıda kazananın dolar ve petrol olduğu görülüyor. Türkiye'de TL'yi savunmasız bırakan politikalar neticesinde dolar 6 ayda yüzde 25.5 yükseliş kaydetti. Buna karşın diğer gelişen ülke para birimleri dolara karşı daha dirençli bir performans gösterebildi. Dolar Hindistan Rupisi karşısında yüzde 6.2, Afrika Randı karşısında ise yüzde 2.1 yükseliş kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından yönünü yukarı çeviren petrol fiyatları ise 6 ayda yüzde 47.6 yükseldi.

ALTIN KAYIP VERDİ

Doların dünyada en çok işlem gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 9.4 yükseliş kaydetti. Dolara talep artarken, altında beklenen yükseliş performansı gerçekleşemedi. Altın yarıyılı yüzde 1.2 kayıpla tamamladı. Gümüş ise yıl boyu dalgalı bir performans izledi ve sene başına göre yüzde 13 kaybetti. ABD hisse senedi endekslerinin son elli yılın en kötü ilk yarı performansını sergilemesi istatistiklere girerken, Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi yıl başına göre yüzde 29.5 getiri elde etti. Fakat endeksin dolar bazında fiyatı ise yüzde 2.5 kayıpla 144.19 dolara geriledi.

Borsa bu hafta yüzde 4.32 kayıp verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), “Bilançosunda 15 milyon lirayı aşan döviz bulunduran şirketler ticari kredi kullanamayacak” kararı sonrası Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4.32 kayıpla 2.443 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4.71 azalışla 972 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4.67 kayıpla 6 bin 515 liraya geriledi. Dolar yüzde 3.41 kayıpla 16.7610 lira, Euro ise yüzde 4.77 kayıpla 17.3900 lira oldu.