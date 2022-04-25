İmalat sanayi kapasite kullanım oranında sınırlı artış
Merkez Bankası verilerine göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) nisan ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) 2022 Nisan’a ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını (KKO) açıkladı.
Buna göre, KKO bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8’e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.
Kapasite kullanım oranı, Merkez Bankası tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak oluşturuldu.