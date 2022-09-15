IMF Başkanı: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede ısrarcı olmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası yetkililerinin enflasyonla mücadelede ısrarcı olması gerektiğini, maliye ve para politikaları işe yararsa önümüzdeki senenin daha az zorlu geçebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde enflasyonun taban yayıldığına ve merkez bankası yetkililerinin enflasyonla mücadelede ısrarcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Georgieva dün yaptığı bu açıklamayla, enflasyonun geçici olacağına yönelik geçen yıl yapılan tahminlerin yanlış olduğunu kabul etmiş oldu.

Georgieva, “Enflasyon inatçı, öngördüğümüzden daha geniş tabana yayılmış durumda. Bu da şu anlama geliyor… merkez bankası yetkililerinin enflasyonla, enflasyonun gösterdiği kadar ısrarla mücadele etmesi gerekiyor” dedi.

POLİTİKALAR İŞE YARARSA 2023 DAHA KOLAY GEÇER

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Francois Villeroy de Galhau ile beraber katıldığı konferansta konuşan Georgieva, maliye ve para politikaları işe yararsa önümüzdeki senenin daha az zorlu geçebileceğini belirtti.

Öte yandan Georgieva, maliye politikasının doğru hedeflenmediği takdirde “para politikasının düşmanı” haline geleceğini ve “enflasyonu körükleyeceğini” söyledi.

Georgieva’nın açıklamalarından bir gün önce ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanmış, konaklama ve gıda fiyatlarının tırmanmaya devam ettiğini göstermişti

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