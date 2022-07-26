IMF küresel büyüme tahminini düşürdü, enflasyon tahminlerini yükseltti

IMF'nin Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2022 küresel büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye düşürüldü. Kurum risklerin kontrol altına alınmaması hâlinde küresel ekonominin resesyonun eşiğine gelebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün küresel büyüme tahminlerini düşürerek, yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan risklerin kontrol altına alınmaması hâlinde dünya ekonomisinin resesyonun eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu.

IMF, son Dünya Ekonomik Görünümü raporunu bugün yayımladı. Kurum bugün yayımladığı raporda küresel reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesine ilişkin tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,2’ye düşürdü. IMF’nin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,6’dan yüzde 2,9’a indirildi.

Corona virüsü salgınının 2020’de küresel ekonomiyi yüzde 3,1 daraltmasının ardından küresel büyüme 2021’de baz etkisiyle yüzde 6,1 olarak kaydedilmişti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Büyüme tahminlerini düşüren IMF enflasyon tahminlerini ise yükseltti. Kurum, gelişmiş ekonomilerde 2022’de 12 aylık ortalama enflasyonunun 6,6 olabileceğini öngördü. Önceki tahmin yüzde 5,7 seviyesindeydi. Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyonun 2022’de ortalama yüzde 9,5 olacağını belirtti. Önceki tahmin yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşmişti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas yaptığı açıklamada, “Görünüm Nisan ayından bu yana önemli ölçüde puslandı. Dünya, son yaşanandan sadece iki yıl sonra küresel bir resesyonun eşiğinde olabilir” dedi.

IMF 2020 pandemi durgunluğu da dahil olmak üzere küresel büyümenin 1970’den bu yana yalnızca beş kez yüzde 2’nin altında gerçekleştiğini söyledi.

‘DOĞALGAZ AKIŞI KESİLİRSE EKONOMİLER RESESYONA GİRER’

IMF ayrıca Rusya’nın 2022’te yüzde 6, 2023’te ise yüzde 3,5 küçüleceği tahmininde bulunurken Ukrayna ekonomisinin savaş nedeniyle yaklaşık yüzde 45 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Kurum Çin’in büyüme tahminini ise yüzde 4,4’ten yüzde 3,3’e çekti.

IMF Rusya’nın Avrupa’ya yönelik doğalgaz arzını durdurduğu alternatif senaryoya ilişkin de tahminlerini paylaştı. Böyle bir senaryoda küresel büyümenin 2022’de yüzde 2 olacağı, 2023’te ise Avrupa ve ABD’nin yüzde 0’lık büyüme kaydedeceğini belirtti.

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