İngiltere’de enflasyon son 40 yılın zirvesine yükseldi

İngiltere'de enflasyon martta yıllık yüzde 9 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede enflasyonun yüzde 9'a yükseldiğini açıkladı. Böylece son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı görüldü.

İngiltere’de yıllık enflasyon oranının nisan ayında yüzde 9'a yükseldiği açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne (ONS) göre ülkede enflasyonun yüzde 9'a yükselmesiyle 1982 tarihinden bu yana en yüksek enflasyon oranı kaydedildi.

‘ÖNLEM ALMAYA HAZIRIZ’

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, dünyadaki çoğu ülkenin yüksek enflasyondan etkilendiğini belirterek, “İnsanları bu küresel zorlukların etkilerinden tamamen koruyamayız, ancak elimizden geldiğince önemli destek sağlıyoruz ve daha fazla önlem almaya hazırız” dedi.

ONS tarafından İngiltere’de yıllık enflasyon oranının mart ayında yüzde 7’ye yükseldiği ve ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğü duyurulmuştu. Ülkede artan enflasyona en fazla akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın neden olduğu belirtilmişti. (İHA)

İlginizi Çekebilir Powell: Faizler enflasyonla mücadele için ne kadar gerekiyorsa o kadar artırılacak