İnşaat maliyet enflasyonu hız kesti

İnşaat maliyet endeksi 2022 Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

2021 Eylül’den bu yana rekor artışların sürdüğü endeks, mayısta bir miktar geriledi.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2022 Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Endeks, 2022 Nisan’da ise yıllık bazda yüzde 106,60 ile rekor tazelemişti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK YÜZDE 117’Yİ AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.

İlginizi Çekebilir İşsizlik rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürmeye devam ediyor