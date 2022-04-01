İnternet yavaşlığında dünya birincisiyiz

İnternete zam üzerine zam gelirken Türkiye OECD ülkeleri arasında internet hızında en son sırada.

Özlem Ermiş BEYHAN

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İnternet ücretlerine yansıyacak Türk Telekom’un rekor tarife zammı, Türkiye’yi ‘en yavaş interneti çok pahalıya satan ülke’ haline getirdi. Faturalara zam üstüne zam geliyor ancak internet hızında Türkiye’de durum içler acısı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Uswitch’in 2022 mart ayında yaptığı araştırmaya göre Türkiye 26.34 medyan indirme hızı ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında açık ara en yavaş internetin olduğu ülke.

Çek Cumhuriyeti’nden Litvanya’ya, Kolombiya’dan İsrail’e kadar tüm OECD ülkelerinde insanlar Türkiye’dekinden çok daha hızlı internet kullanıyor. Toplam 37 ülke arasında en yavaş internet hızı olan ülke olan Türkiye’de 1500 mb bir film 7 dakika 36 saniyede indirilebiliyor. Dünyada internet hızında ilk 3 sıradaki ülkeler Şili, Danimarka ve ABD’de internet Türkiye’den 7 kat daha hızlı. Türkiye’deki internet hızının standart bir HD filminin indirilmesinde Kosta Rica’nın yaklaşık iki katı yavaşlığında olduğu belirtildi.

İNTERNETE YÜZDE 67 ZAM

Kısa bir süre önce yönetimi Varlık Fonu’na geçen Türk Telekom, 1 Nisan’dan (bugün) itibaren geçerli olmak üzere toptan tarife fiyatlarına yüzde 67 zam yaptı. Zammın kısa süre içinde internet abonelerine yansıması bekleniyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) zamma tepki göstererek kararının geri alınmasını talep etti. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışı kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalıydı” dedi.

Pahalı internette dünyanın zirvesine oynuyoruz

Araştırmada internete erişimin en erişilebilir ücrette olduğu ülkeler de listelendi. Türkiye zam öncesi yapılan bu araştırmada, dünyada internetin en pahalı olduğu 12’nci ülke olarak dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’de aylık ortalama internet ücretinin ortalama gelire oranı yüzde 1.82. En ucuz internet yüzde 0.78 fatura\gelir oranı ile İsrail’de. Tarife zammının faturalara yansıması sonrası Türkiye bu sıralamada yüzde 3’e ulaşacak oranla ilk 10 arasına tırmanacak.