İranlılar 3 günlük tatil için geldi, oteller doldu

Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, kentteki otelleri doldurdu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor" dedi.

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İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. 2 yıl süren pandemi sürecinde kente gelemeyen İranlı turistler, bu yıl tekrar tatil rotalarını Van’a çevirdi.

Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

Kentte gelenler nedeniyle oteller yüzde yüze yakın doldu. Havalarında ısınmasıyla gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Esnaf ise turistlere daha iyi hizmet verebilmek adına farsça bilen personel çalıştırıyor.

İLK GÜN 5 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun esnafa da büyük oranda yansıdığını söyledi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle oldukça mutlu olduklarını belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

– İran ile Türkiye yüzyıllardır kardeş ülke olarak yaşamaktadırlar. Örf, adet ve akrabalık bağlarıyla bunu bütünlüyorlar. İranlıların ilk tercih ettiği ülke Türkiye ve ilk tercih ettikleri şehir ise Van’dır. Tatillerini burada geçiriyorlar. Van halkı için İranlı turist velinimettir. Van’a gelen turistlerin yüzde 80’ini İranlı turistler oluşturuyor. Şu anda da yoğun bir şekilde geldiler. İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor.

– Otellerin doluluk oranı şu anda yüzde yüz. Başka yerden gelenlerin yer bulamayacağı durumda şuan. İran’da tatil olduğu zaman en yakın il ve fiyat avantajıyla hem turizm tesisleri hem de alışveriş açısından en avantajlı kent Van. Bu nedenle İranlı turistler en fazla Van’a geliyorlar. Sadece İranlı turistleri değil herkesi Van’a davet etmek istiyorum. (DHA)