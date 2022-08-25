İş Bankası Genel Müdürü’nden faiz açıklaması

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 98. kuruluş yıldönümü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sorunların çözümü için ‘Merkez Bankası faizi indirsin, yükseltsin’ noktasının çok ötesindeyiz" dedi.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ülkemizde enflasyon yüzde 80’e dayanmışken faizin yüzde 13, 15 olmasının sorunun çözümüne bir etki etmeyeceğini, o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum” dedi.

Bankanın 98. kuruluş yıldönümü aracılığıyla açıklama yapan Aran, “Bununla birlikte problemin ciddiyetinin de farkında olmamız gerekiyor. Sorunların çözümü için ‘Merkez Bankası faizi indirsin, yükseltsin' noktasının çok ötesindeyiz” diye konuştu.

‘MIKNATIS’ BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Aran, piyasa işleyişinin kendi dinamikleri olduğunu ve piyasa araçları arasında bir eşgüdüm olması gerektiğini belirterek, “Merkez bankalarının para politikası araçları da bir mıknatıs gibi bu dinamikleri yönlendiriyor. Fakat mıknatısı uzaklaştırdığınızda, bunu ne kadar oynattığınızın artık bir önemi kalmıyor” dedi.

ENFLASYON BİLANÇOLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Aran, şu anda ülkedeki yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının, tüm kesimlerin bilançosunu etkilediğini ve yüksek kâr rakamları açıklandığını söyledi.

Şirketlerin gerçek performansına, elde edilen bu sonuçların nasıl oluştuğuna iyi bakılması gerektiğini, bazen sonucun iyi görünmesinin yanıltıcı olabildiğini belirten Aran, yüksek enflasyon nedeniyle gelirlerin olduğundan iyi, giderlerin ise olduğundan az göründüğüne işaret etti.

‘GELİR-GİDER ARASINDAKİ FARK NEDENİYLE KÂRLAR YÜKSEK’

Aran, gelir-gider arasındaki fark nedeniyle de kârların yüksek olduğunu belirtti.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli faktörün enflasyon olduğunun altını çizen Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Enflasyon nedeniyle bilançolar olduğundan iyi görünüyor; enflasyon muhasebesi uygulamayınca, enflasyona göre düzeltme yapmayınca gerçek durumu anlayamıyorsunuz. Gerçekten iyi mi yoksa sadece görüntü mü iyi? O nedenle bilançoları, enflasyon muhasebesi sonrası değerlendirmek sağlıklı olur.”

‘KÂRLILIĞI GELECEKTEN ÖDÜNÇ ALDIK’

Dünya ekonomisinde bu kadar sıkıntı varken ve Türkiye'de enflasyon hızla yükselmişken şirket bilançolarının iyi olmasının kafaları karıştırdığını söyleyen Aran, şöyle devam etti:

“Enflasyonun yarattığı sorunları ve sanal görüntüyü iyi irdelemek, masaya yatırmak gerekiyor. Kritik nokta, şirket bilançolarındaki kârlılığı gelecekten ödünç aldığımızın farkına varmamız ve bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu.” (AA)

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