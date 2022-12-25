İşçi maaşına yüzde 54, şirketlere yüzde 84 zam

Hükümet asgari ücrete yüzde 54.7 zam yaparken, doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2023’te vatandaştan tahsil edeceği bağlantı ve hizmet bedelleri yüzde 84.4 artırıldı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücrete yüzde 54.7 zam verirken ‘Küfe bizim sırtımızda daha fazla veremeyiz' diyerek zammı sınırlayan iktidar sıra şirketlerin halktan alacağı paralara gelince halkın sırtındaki küfeyi unutup yüzde 84 zamma bir çırpıda izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu kararıyla doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2023'te vatandaştan tahsil edeceği bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 84.4 zam yapıldı. Böylece doğalgaz abone bağlantı bedeli bin 158 liradan 2 bin 135 liraya, her bir kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan bin 352 liraya çıktı. Sayaç değişim bedeli 371 liradan 684 liraya, sayaçlar borcundan dolayı kapanıp açtırıldığında ödenecek para 36 liradan 66 liraya çıkacak. Vatandaştan tahsil edilecek olan bu rakamlar üst limitleri ifade ediyor. Bu limitler yükseltildikçe vatandaşın cebinden daha fazla para çıkarken şirketlerin kasasın giren para da o oranda artıyor.