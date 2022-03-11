İSİG raporu: 2 yılda çoğu sağlık çalışanı en az 1400 emekçi öldü

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi pandeminin ikinci yılında işçi ölümleri raporunu açıkladı. İki yılda en az 1400 işçi öldü. En çok sağlık emekçileri hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 90'ı erkek.

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2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi pandeminin iki yıllık verilerini topladığı raporunu yayınladı.

Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eden İSİG Meclisi'nin tespitlerine göre iki yılda salgın nedeniyle en az 1400 işçi hayatını kaybetti.

Raporda özetle şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ KADARI: Yüzde 42'sini ulusal basından; yüzde 58'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla iki yıllık salgın sürecinde (11 Mart 2020'den bugüne) Covid-19 nedeniyle en az 1400 işçi hayatını kaybetti. (2022 yılı Mart ayındaki Covid-19'a bağlı işçi ölümleri bilgileri raporumuzda yer almamaktadır.)

EN AZ DİYORUZ ÇÜNKÜ: Raporlarımızda iş cinayetlerini belirtirken “en az” diyoruz çünkü kısıtlı bilgi kaynaklarımızla öğrenebildiklerimizi paylaşıyoruz. Covid-19 nedenli ölümlerde bu vurgunun altını iki kere çizmeliyiz çünkü bu ölümler devlet tarafından hiçbir şekilde açıklanmadı ve doğal olarak da kimlik bilgilerini öğrenmek oldukça zor. Bu yüzden raporlarımızda ana bilgi kaynağımız her zaman ulusal basın iken (özellikle ajanslar) bu sefer bilgi kaynaklarımızı özellikle sağlık meslek örgütü, sendikalar, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, yerel basın ve memleket dernekleri oluşturdu.

SADECE 16 TARIM İŞÇİSİ: Buna bağlı olarak bir örnek verelim. Bugüne kadar sadece Covid-19 nedenli 16 tarım işçisi ve bir çiftçi ölümü tespit edebildik. Oysa diğer raporlarımızdaki ölümlerin ortalama yüzde 20'sini tarım işkolu oluşturur.

TESPİT EDİLEN GÖÇMEN ÖLÜMÜ YOK: Yine bildiğimiz göçmen işçi ölümü yok. Oysa Türkiye'de çalışan nüfusun neredeyse yüzde 10'una yakını göçmen. Yine bazı şehirlerden hiçbir bilgiye ulaşamadık. Yani Covid-19'a bağlı işçi ölümleri çok daha fazladır. Bizim tespit edebildiğimiz ölümlerin birkaç (5-6) katı daha işçi ölümünün olduğunu düşünebiliriz.

İŞÇİ SINIFI HASTALIĞI: Diğer yandan Covid-19'a bağlı ölümlerin büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri ve bir dönem evvelki işçi kuşağı olan emekliler oluşturuyor. Özellikle Omicron varyantı sonrası emekli işçilerin ölüm oranı daha da artmış durumda. Bu durum Covid-19'un bir işçi sınıfı (çalışan+emekli) hastalığı olduğunun en büyük göstergesi.

Pandemi sürecinde ne çok işçi ölümü 242 ile 2020 Aralık ayında yaşandı.

YÜZDE 85’İ İŞÇİ MEMUR

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin istihdam dağılımına baktığımızda 1196 ücretli ve 204 kendi nam ve hesabına çalışan hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 85'ini ücretliler yüzde 15'ini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

EN ÇOK ÖLEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin işkollarına göre en çok Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 514 emekçi öldü. Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 450 emekçi hayatını kaybetti.

YÜZDE 90’I ERKEK

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 146 kadın işçi ve 1254 erkek işçi hayatını kaybetti…

65 YAŞ ÜSTÜ 147 EMEKÇİ İŞ BAŞINDA ÖLDÜ

Salgında iki yılda 28-50 yaş arası 606 işçi, 51-64 yaş arası 598 işçi, 65 yaş ve üstü 147 işçi hayatını kaybetti.

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli ölenlerin 176'sı (yüzde 12,57) sendikalı işçi, 1224'ü ise (yüzde 87,43) sendikasız.

MUŞ VE ŞIRNAK’TA ÖLEN EMEKÇİ TESPİT EDİLEMEDİ

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı şöyle.

268 ölüm İstanbul'da; 75 ölüm Ankara; 74 ölüm Kocaeli'nde; 61 ölüm İzmir'de; 53 ölüm Bursa'da; 42 ölüm Mersin'de; 40 ölüm Hatay'da; 38 ölüm Gaziantep'te; 36 ölüm Konya'da; 34'er ölüm Diyarbakır ve Kayseri'de; 30 ölüm Adana'da; 28'er ölüm Aydın ve Denizli'de; 27 ölüm Samsun'da; 26 ölüm Manisa'da; 25'er ölüm Sakarya ve Şanlıurfa'da; 18'er ölüm Antalya ve Trabzon'da; 17'şer ölüm Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya ve Tekirdağ'da; 16'şar ölüm Balıkesir ve Erzurum'da; 15 ölüm Zonguldak'ta; 13 ölüm Çorum'da; 12'şer ölüm Çanakkale, Eskişehir, Muğla ve Van'da; 11 ölüm Edirne'de; 10'ar ölüm Elazığ, Isparta ve Kırıkkale'de; 9'ar ölüm Giresun, Kütahya ve Nevşehir'de; 8'er ölüm Ağrı, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli ve Ordu'da; 7'şer ölüm Afyon ve Bolu'da; 6'şar ölüm Amasya, Düzce, Mardin, Tokat ve Uşak'ta; 5'er ölüm Aksaray, Bingöl, Rize ve Sivas'ta; 4'er ölüm Adıyaman, Batman, Erzincan, Karabük ve Karaman'da; 3'er ölüm Bartın, Bilecik, Burdur, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Siirt, Tunceli ve Yalova'da; 2'şer ölüm Bayburt, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Sinop ve Yozgat'ta; 1'er ölüm Ardahan, Artvin ve Kars'ta; 8 ölüm Yurtdışında meydana geldi. Muş ve Şırnak'ta Covid-19 nedenli işçi ölümü tespit edemedik..

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