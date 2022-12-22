İşsizlik maaşı belli oldu

İşsizlik maaşı, Kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı gibi ücretler 2023'te asgari ücrete gelen zam sonrası artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı.

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Asgari ücrette yapılan zam ile birlikte işsizlik maaşı rakamları da belli oldu.

İŞŞİZLİK MAAŞI

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 3 bin 48 TL, en yüksek işsizlik maaşı 7 bin 885 TL oldu.

Asgari ücretli bir işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 10 bin 8 TL’ye yükseldi.

864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2023 yılında 2 bin 604 TL’ye çıkacak.

Engelli aylığı ise yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738 TL’ye, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609 TL’ye yükseldi. Engelli yakını aylığı ise 1738 TL oldu.