İşsizlikte ‘asgari ücret’ artışı yaşanabilir

Asgari ücretteki artış sonrası istihdamla birlikte ihracatta da kayıpların hızlanabileceği belirtiliyor.

Sayime BAŞÇI

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Çalışan beklentilerinin altında işveren beklentilerinin ise üzerinde kalan asgari ücret ile yeni yılda özellikle Anadolu'daki emek yoğun sektörlerde bir istihdam kaybı bekleniyor. İşverenin 8.000 TL civarında beklediği işçi temsilcilerinin ise 9.000 TL'lik teklif nedeniyle masada bile yer alamadığı sürecin ardından açıklanan rakamla birlikte yavaşlayan üretimin de etkisi ile özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde başlayan kaybın hızlanacağı belirtiliyor.

İplik kumaş gibi alanlarda maliyetin yüksek olduğunu ve önceki aylarda üretimde bir yavaşlamanın başladığını kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Bölgesel asgari ücrete geçemediğimiz sürece bu sorun olacak. Büyük şehirlerde bu ücret yetmiyor ama doğuda istihdamın korunması açısından sıkıntılı iller var. Buralar yavaşlamaya girdi. Gelecek günler ne gösterecek göreceğiz ama bu durumlara da bağlı biraz işsizlik artabilir endişesi içindeyim. Burada teşviklerin de ne olacağı önemli” dedi.

MALİYET 650 DOLAR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya ise 2023 yılı için adet bazında yüzde 30'luk sipariş daralmalarının görüldüğünü belirterek, asgari ücretteki artışla birlikte hem istihdam hem de ihracatta kayıpların hızlanabileceğini kaydetti. “İşçilik maliyeti yüzde 110 arttı. Kur ile aradaki farkı kompanse edecek bir mekanizma yok. Müşteri fiyatı kabul etmek istemiyor. Bizim 350 dolarlık işçilik maliyetimiz 650 dolarlara çıktı hazır giyimde bu ihracatları yapma imkanımız yok” ifadelerini kullanan Kaya, sadece işçilik maliyetleri nedeni ile fiyatlarda yüzde 15-20'lik bir artışa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. İşçi çıkarmalarının önüne geçmek için işletme sermayelerinin güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Ramazan Kaya, işverene vergiler dışında 500-750 TL gibi bir miktarın seyyanen devlet tarafından geri ödenmesi gerektiğini aktardı.

İstihdam bunalımı var

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin bir asgari ücretliler ülkesi olma yolunda gittiğine işaret ederek, “Asgari ücretteki artış nedeniyle artan beklenti karşısında bir istihdam bunalımı var. Maaşlar daha cebe girmeden eriyor” açıklamasını yaptı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da enflasyon ve vergi dilimi konusunun da acil olarak çözümünün gerektiğini belirtti.