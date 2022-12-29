İstanbul’da doğalgaz fiyatlarına indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim uygulanacak.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak’tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.

EPDK: TOPTAN SATIŞ FİYATINA MÜDAHALE EDEMEYİZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise doğalgaz toptan satış fiyatlarının taraflar arasında serbestçe oluştuğunu ve bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

EPDK’den yapılan açıklamada, doğalgaz perakende satış fiyatının, “sistem kullanım bedeli” ve “birim gaz alım fiyatı” bileşenlerinden oluştuğu ifade edildi.

Birim gaz alım fiyatının toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatı olduğunun belirtildiği açıklamada, kanun gereği taraflar arasında serbestçe oluşan bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalede bulunamayacağının altı çizildi.

‘Sistem kullanım bedeli’ olarak tanımlanan dağıtım bedelinin ise belirlenmiş faaliyet alanlarında şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti yürüten doğalgaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedel olduğu ve EPDK tarafından belirlendiği kaydedildi.

‘HER DAĞITIM BÖLGESİNİN BEDELİ BİRBİRİNDEN FARKLI’

Sistem kullanım bedellerinin “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” kapsamında gerekli analizler yapılarak hesaplandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlgili dağıtım şirketinin gerçekleşen ve gerçekleştireceği yatırımları, şebeke genişlemeleri, şebeke işletmeciliğine ilişkin maliyetleri, dağıtacağı enerji miktarı – yani bölge içi gaz tüketimi – gibi unsurlar her dağıtım bölgesinde farklılık göstermektedir. Bu sebeple her dağıtım bölgesinin bedeli birbirinden farklı olabilmektedir.

Dağıtım şirketler tarafından sunulan veriler ışığında ülke genelinde farklı bölgelerde hizmet sunan her bir dağıtım şirketi için 5 yıllık tarife uygulama dönemi bazında sistem kullanım bedeli belirlenmekte ve bu bedeller Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

2022-2026 uygulama dönemi için de Kurumumuz tarafından tarifesi belirlenmesi gereken 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri belirlenmiş olup bu bedeller ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sayfalarından abonelerine duyurulmaktadır”

BAKAN DÖNMEZ YENİ YILDA ZAM YOK DEMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Elektrik ve doğalgazda yeni yılda zam olacak mı?’ sorusuna “Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz” yanıtını vermişti.

2022'DE KOUTTA DĞALGAZ YÜZDE 164 ZAMLANMIŞTI

Doğalgaza 2022 yılında tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 tarihinde doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Nisan 2022'de konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Haziran 2022'de konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde konutlarda yüzde 20,4; saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı. 2022 yılı içinde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan zam yüzde 261'e çıkmış oldu.

ELEKTRİĞE 3 KEZ ZAM YAPILDI

Elektrikte ise konut tarifesine yıl içinde üç defa; sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan zamla birlikte düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zamlanırken; sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı.

1 Nisan 2022 tarihinde sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran 2022 tarihinde konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

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