İstanbul’da suya zam teklifi kabul edilmedi

İstanbul'da suya; enflasyon ve artan girdi fiyatları nedeniyle TÜİK’in açıkladığı oranda zam yapılması için CHP ve İyi parti grubu tarafından sunulan teklif, çoğunluktaki AKP-MHP grubu tarafından bir sonraki İSKİ olağan genel kurulunda değerlendirilmek üzere iade edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Olağan İSKİ Genel Kurulu, İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. Oturumda İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu. Faaliyet raporuna 96 “evet”, 141 “hayır” oyu kullandı. Kullanılan ret oyları, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre dörtte üç çoğunluğu sağlamadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

102 NOKTADA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Mermutlu sunumunda 2021 bütçesinin yüzde 43'ünün yani 3.2 milyar TL'sinin yatırımlarına ayrıldığını belirterek, kurumun İstanbul'daki su ve atık su yatırımlarını anlattı. Mermutlu kent genelinde su baskını yanan 231 noktada yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek 102 noktada çalışmaların tamamlandığını, 40 noktada imalatların devam ettiğini, 89 noktada planlama ve revizyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Beylikdüzü Kavaklıdere, Tuzla Hacet Deresi, Çekmeköy Serindere ve Palamut Deresi, Sancaktepe Ayazma Deresi, Beşiktaş Ortaköy yaşam vadisi projelerinin geldiği son durumu anlatan Mermutlu, Haliç'teki temizlik çalışmalarını aktardı.

MELEN SİSTEMİNE 5 POMPA EKLENECEK

İnşaatı yıllardır tamamlanamayan Melen Barajı nedeniyle buradan İstanbul'a su taşımak için sisteme 5 adet pompa daha ekleneceğini açıklayan Mermutlu “Melen regülatöründen İstanbul'a aktarılan suyun kapasitesinin 720 bin metreküp artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 5 adet pompa ilave edilecektir. Çalışmalar devam etmekte olup yüzde 10 oranında tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyeti 150 Milyon TL'dir. Projenin yıl sonunda bitirilmesi planlanmıştır” dedi.

684 MİLYONLUK AÇIK

Kurumun mali durumu hakkında bilgi veren Mermutlu girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle aylık açığın 85 milyon 500 bin TL olduğunu kaydederek 2022 sonuna kadar gelecek zamlar hariç oluşacak açığın 684 milyon TL olmasını beklediklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle müteahhit borcunun 1.9 milyar TL, kredi geri ödemeleri ile birlikte yıl sonu oluşacak toplam borcun 2.2 milyar TL civarında olacağını belirtti. Mermutlu'nun sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

“İSKİ YATIRIM YAPAMAYACAK DURUMA GETİRİLDİ”

İYİ Partili Meclis Üyesi Akın Gürkan, İSKİ'nin talep ettiği tarife zamlarının kabul edilmemesi ya da tırpanlanarak kabul edilmesi nedeniyle yatırım yapamayacak duruma getirildiğini dış krediye muhtaç bırakıldığını söyledi.

SUYA ZAM TEKLİFİ İADE EDİLDİ

Faaliyet raporunun karara bağlanmasının ardından genel kurulun gündemindeki raporların oylanmasına geçildi. CHP ve İYİ Parti grubunun, 2022 yılı mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının yani toplam yüzde 12.71 zammın tüm kademelere uygulanması teklifi görüşüldü. Teklife göre 0-15 metreküp arası 1 kademenin birim fiyatının 8.33 TL'den 9.30 TL'ye çıkması önerildi. Ücretsiz insani su hakkı uygulandığında birim fiyat 8.14 TL olarak faturalara yansıyacaktı. Teklif çoğunluktaki AKP-MHP grubu tarafından bir sonraki olağan genel kurulda görüşülmek üzere komisyona iade edildi.

“ZAM KELİMESİNİN NE KADAR KORKUNÇ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Fiili enflasyon şu an yüzde 70. Olağanüstü bir zam talebinde bulunmadık. 2 ay için yüzde 12.71. TÜİK'in resmi rakamları üzerinden maliyet artışı istemiştik. İSKİ'nin işlerine verimli olarak devam etmesi, enflasyondan etkilenmemesi için verdiğimiz bir teklifti. Bu tavır doğru değil. Kurumları enflasyona karşı korumak durumundayız. Zam kelimesinin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz, biz de etkilendik. İSKİ'nin tek geliri su satışı. Meclisin takdiri” dedi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Muhalefetteyken CHP'li arkadaşımızın söylediği bir çok söz vardı; ‘Allah'ın suyu bu kadar zam olur mu?' sözü kendisine aittir. İktidar olunca gerçeklerle yüzleştiler. Siz yönetime geldikten sonra suya yüzde 600 zam yapıldı. Bu kurumun size rağmen batmaması için gereken düzenlemeleri yaptık. Kasım ayında tekrar görüşülsün” diye konuştu.

“BAŞKA YOLU VARSA SÖYLESİNLER”

Balyalı da “Ayda yüzde 7-8 enflasyon olan bir ülkede kurumları korumanın başka yolu varsa söylesinler. Yüzde 600 zam yapıldığı da doğru değil. Bugüne dek teklif edilen, geçen, geçmeyen tüm tarifeleri üst üste toplayıp yüzde 600 diye yansıtmak komik” karşılığını verdi. İstanbul'da en son geçtiğimiz nisan ayında suya yüzde 29 zam yapılmıştı.

KÖY SU TARİFESİ ISRAR KARARI OLARAK GEÇTİ

Köylerde uygulanan su tarifesi ile ilgili veto kararı da gündeme geldi. 2019 yılında 5216 sayılı kanun ile köy tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi nedeniyle 33 köyün kullandığı suyun köy tarifesi üzerinden ücretlendirilmesini kaldıran yönetmelik değişikliği, AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmiş, bu köylerin “köy tarifesinden” su kullanmaya devam etmelerine karar verilmişti. Karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmiş ve 2020 yılında meclis çoğunluğu kararda ısrar etmişti.

Kasım 2021'de İSKİ'nin kesinleşen bu kararı uygulamayarak 33 köye haksız olarak normal tarife üzerinden 4 kat pahalı su bedeli alındığı gerekçesiyle AKP-MHP grubu tekrar önerge vererek kararın uygulanmasını istemişti. Bu teklif de İmamoğlu tarafından indirimli köy tarifesinin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu için veto edildi. Bu sırada TBMM'de konuyla ilgili yasa çıktı. Oturumda karar yeniden görüşüldü ve AKP-MHP grubu kararda ısrar etti. Israr kararında köylerde geçmişe dönük fazla ödemelerin ve faturaların iptali, fazla tahsil edilen kısımların abonelerine iadesi uygun bulundu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Konuyla ilgili oturumda tartışma yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz köylülere ucuz su tarifesinin veto edilmesini eleştirerek “Köylü milletin efendisidir' diyen Atatürk'ü izinden gittiğini iddia eden CHP, köylünün, çiftçinin ucuz su kullanması karşısında direniyor. Yasa çıkmasına rağmen 1 Ocak 2022'den itibaren pahalı su kullanılıyor” dedi.

Tarık Balyalı “Kurumlar yasalarla yönetilir. Hepimiz aynı düşünsek de mevzuata aykırı şekilde hareket edemeyiz, vetoların gerekçesi bu. Biz yasa çıktıktan sonra şubat ayında İSKİ olağanüstü genel kuruluna çiftçinin ucuz su kullanması için kırsal mahalle tarife belirlemesi teklifi getirdik. Rakamlar İstanbul'daki fiyatların dörtte bir oranındaydı. O günkü tartışmalar arasında Cumhur İttifakı ret oyu verdi. Çiftçinin İstanbul'da pahalı su kullanmasına neden olan sizsiniz. Hamasete gerek yok” diye konuştu.

EK ÖDENEK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Oturumda İSKİ'ye ait Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki 119 ve 152 metrekarelik iki ayrı arsanın satış teklifi, imar planlarında “park” fonksiyonunda kalması nedeniyle oy birliği ile reddedildi. İSKİ'nin 3 milyar 176 milyon TL tutarındaki ek ödenek talebi uygun bulundu.