İstanbul’da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul’da araç çekme ve yediemin otopark ücretlerine zam geldi. Park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zam ile 130 TL’den 175 TL’ye çıktı. Günlük yediemin otopark ücreti otomobiller için 17 TL’den 23 TL’ye yükseldi.

Sözcü İstanbul

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ocak ayı toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebiyle yediemin otopark ve çekici ücret tarifesine zam yapıldı. Park yasağı ihlalinde araç çekme ücretine yüzde 35 zam geldi. Ücret, 130 TL'den 175 TL'ye çıktı. Park yasağı dışında özel taşıma için 5 kilometreye kadar olan 140 TL'lik ücret, 190 TL'ye yükseltildi. Kilometre başına ücret de 7 TL'den 9.50 TL'ye çıktı.

Günlük yediemin otopark ücretlerinin zamlı tarifesinde de otomobil 17 TL'den 23 TL'ye, motosiklet 7 TL'den 10 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtı 17 TL'den 25 TL'ye, kamyon-otobüs-TIR- iş makinesi 30 TL'den 40 TL'ye, iş makineleri 45 TL'den 60 TL'ye çıktı.

ADALAR'DAKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE İNDİRİM

Adalar'daki öğrenci ve öğretmenlerin Şehir Hatlarına ciddi abonman ücreti ödediği, Ada araçlarında da ciddi bir kredi harcandığı belirtilerek bir düzenleme yapıldı. Adalar'da görev yapan öğretmenler, öğrenciler için indirim teklifi sunuldu. Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda öğretmen ve öğrenicilerden mevcut kartlarının abonmanlıklarından 1 kredi düşülecek yani 1 kredi ödeme yapılacak. Adalar'da yaşayan Adakart sahiplerinin iç hatlarda aktarma yapabilmesi için sunulan teklif de oybirliği ile kabul edildi.

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