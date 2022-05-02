İstanbul’un enflasyonu yüzde 80’e dayandı

İstanbul’da perakende fiyatlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 11,36, toptan fiyatlar da yüzde 5,33 oranında arttı. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 79,97 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre, nisan ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 11,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,33 oranında arttı.

Yıllık değişim oranı ise İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 79,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 73,21 olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE BÜYÜK ARTIŞ

Nisan 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 29,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,95, gıda harcamalarında yüzde 11,49, konut harcamalarında yüzde 10,19, diğer harcamalar grubunda yüzde 6,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,02, Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,80 artış görüldü.

Nisan 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 8,11, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8, madenler grubunda yüzde 4,12, mensucat grubunda yüzde 2,94, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,79 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,05 azalış görüldü.

İlginizi Çekebilir Enflasyon 20 yılın zirvesini görebilir