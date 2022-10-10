İstanbul’un o ilçesinde 6 bin TL’nin altında kiralık daire kalmadı

Geçinemiyoruz Platformu, eylül ayı konut raporunu açıkladı. Rapora göre, İstanbul Kadıköy'de 6 bin TL altında kiralık daire kalmadı. Yani bir asgari ücretli, tüm maaşını verse dahi barınabilecek bir daire bulamıyor.

Fırat FISTIK

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Nisan ayından itibaren ‘Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ tarafından düzenli olarak yayınlanan kiralık konut raporu, eylül ayı verilerini açıkladı.

Raporun yayınlandığı nisan ayında sahibinden.com sitesinde yer alan tüm kiralık daire ilanlarının fiyat ortalaması 17 bin 381 TL iken, eylül ayı itibariyle yüzde 23 artışla bu oran 21 bin 394 TL'ye ulaştı.

Raporda, 6 bin TL’nin altında kiralık daire ilanı kalmaması dikkat çekti.

Tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin maaşının tamamını bir ev için vermeye hazır olsa da artık bir kiralık daire bulamıyor.

8 BİN TL’NİN ALTINDA DAİRE KALMAYACAK

Eylül ayı raporunun bir diğer çarpıcı çıktısı ise, 8 bin TL altındaki daire sayısının hızla erimeye devam etmesi oldu.

Nisan ayından bugüne toplam kiralık daire sayısı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen 8 bin TL altındaki kiralık daire sayısı 135'ten 24'e geriledi.

SORUN YAŞAMAYAN KİRACI NEREDEYSE YOK

Konut fiyatlarındaki fahiş artışlarından sadece kiralık daire arayanlar etkilenmiyor. Fiyatlar arttıkça ev sahipleri mevcut kiracılar üzerinde baskıyı her geçen gün arttırıyor.

Ev sahipleri yüzde 25 zam sınırlamasına rağmen 3-4 katı bulan zamlar talep ediyor, zammı kabul etmeyen kiracıları farklı gerekçeler ile tahliye etmeye çalışıyor.

‘AMAÇ, YANDAŞ MÜTEAHHİTLERİ ZENGİN ETMEK’

Geçinemiyoruz Platformu adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yaşamı tehdit eder hale gelen kira artışlarına dair milyonlarca yurttaş çözüm beklerken iktidar seçim öncesi para toplamak, oy devşirmek adına halkın yaşadığı bu krizi istismar etme yoluna gitti.

TOKİ eliyle yapılacak sosyal konut projesi geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca asgari ücretli için değildir. Asgari ücretli çalışanların hem kira hem taksit ödeme ihtimali bulunmuyor.

Ayrıca TOKİ'nin ürettiği konutlarının niteliksizliği ve bitmeyen TOKİ projelerinin de gösterdiği ‘Cumhuriyet Döneminin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi'nin kazananının yandaş inşaat şirketleri olacağı.”

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