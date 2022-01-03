İşte 2021’in zam şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2021 yılının zam şampiyonu 'diğer sağlık ürünleri' olurken bunu 'yazı ve çizim kağıtları' izledi. Yakıtlar ve ulaşım araçlarındaki büyük artışlar dikkat çekti. 12 ürünün fiyatı yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Serkan ÜSTÜN

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, 2021 yılının enflasyonu yüzde 36,08 olarak hesaplandı.

2021’de TÜİK’in hesapladığı madde sepetindeki çeşitli değişiklikler fiyat artışlarına etki etse de enerji, otomobil ve ulaştırma gibi gruplara ait ürünlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.

TÜİK’in enflasyon rakamları açıklamasıyla birlikte 2021 yılının zam şampiyonları da ortaya çıktı. 2021 yılının zam şampiyonu cerrahi maske gibi tıbbi ürünlerin de yer aldığı ‘Diğer sağlık ürünleri’ olurken onu yazım ve çizim kağıtları’ ile kömür takip etti.

2021 ZAM ŞAMPİYONLARI

Cerrahi madde gibi pandemi ile hayatımıza giren bazı ürünlerin de 2021’de diğer sağlık ürünleri kaleminin içine eklenmesi nedeniyle ‘diğer sağlık ürünleri’ndeki yıllık artış yüzde 431,4 oldu.

Yazım ve çizim kağıtlarındaki artış yüzde 196,5 olurken kömürdeki yıllık artış yüzde 137 oldu. Kömürü benzinli otomobil takip ederken bu üründeki yıllık fiyat artışı yüzde 128,89 oldu.

İşte fiyatı yıllık yüzde 100’ün üzerinde artış gösteren 2021 zam şampiyonları:

NEREDEYSE TÜM ÜRÜNLERİN FİYATI ARTTI

Buna göre, 415 ürünün yer aldığı madde sepetinde 215 ürünün fiyatı yıllık enflasyonun üzerinde artış gösterdi. Ayrıca sepette bulunan yalnızca 9 ürünün fiyatı düşerken 2 ürünün fiyatı değişmedi. 11 ürünün fiyatı ise yıllık yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI GERÇEKLEŞEN ALT ÜRÜN GRUPLARI

Ürün gruplarına bakıldığında ise yıllık en çok artış yüzde 78’le ‘Konutun bakım ve onarımı için malzemeler’ grubunda olurken fiyat artışlarının en yüksek olduğu alt ürün grupları şöyle oldu:



ARALIK ZAM ŞAMPİYONLARI

2021 Aralık ayında aylık zam şampiyonu yüzde 64,48’lük aylık artışla ‘Yazım ve Çizim Kağıtları’, yüzde 59’luk aylık artışla patlıcan ve aylık yüzde 19,76 ile salatalık olmuştu.

Yazım çizim kağıtları, maliyet kalemlerinin tamamına yakınının ithal olması nedeniyle dolar/TL’deki aylık artıştan en çok etkilenen ürün oldu.

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