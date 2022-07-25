İtalya’dan artan enerji fiyatlarına karşı 13 milyar Euro’luk destek paketi

İtalya’da hükümet enerji fiyatları altında ezilen vatandaşların ve şirketlerin yükünü hafifletmek için 13 milyar Euro’luk destek paketini devreye sokacak.

Sozcu.com.tr

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İtalya hükümeti, hane halkları ve şirketleri yüksek elektrik ve yakıt fiyatlarına karşı korumak için 13 milyar Euro'ya varan büyüklükte yeni bir destek paketi hazırlıyor.

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli’nin yaptığı açıklamaya göre yardım paketi ocaktan bu yana ayrılan 33 milyar Euro ödeneğe ek olarak oluşturulacak.

Reuters’ın haberine göre paketin, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin görevi bırakmadan önce devreye alınacak son büyük harcama paketi olduğu tahmin ediliyor. Draghi’nin geçen hafta istifa etmesinin ardından 25 Eylül’de erken seçim yapılması kararı alınmıştı.

‘TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV’DEN MUAF’

Castelli, Radio 24’e yaptığı açıklamada, paket kapsamında değerlendirilen önlemler arasında makarna ve ekmek gibi temel gıda ürünlerini KDV’den geçici olarak muaf tutulmasının da bulunduğunu söyledi.

İtalya'da tüketici fiyatları endeksi mayısta yüzde 7,3, hazirandaysa yüzde 8,5 olarak kaydedilmişti. Çekirdek enflasyonsa geçen ay yüzde 3,2 düzeyindeydi.

Castelli, “Enflasyon 1986'dan beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu, İtalyanların satın alma gücünü büyük ölçüde aşındıran bir hadise” ifadelerini kullandı.

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