İTO Başkanı: Rusya ile ruble üzerinden ticaret için aktif çalışma bekliyoruz

İstanbul ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılması gerektiğini, nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığının gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluşturduğunu söyledi.

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İTO’dan yapılan açıklamada, Mart ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmalarına yer verilen Avdagiç, Rusya-Ukrayna savaşından işletme ve sektörlerin en az seviyede etkilenmesi için bir dizi tedbire ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya ile ciddi ticareti bulunan Laleli piyasasındaki gelişmelere dikkat çeken Avdagiç şöyle konuştu:

“Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ticarette öncelikle ihracat alacaklarının kapatılmasına dönük yasal sürenin uzatılması çok yararlı olacak. Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor.”

Rusya ile çalışan firmaların Batılı ülkelerin Rusya’dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini belirten Avdagiç, bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu konunun gündeme geldiğini bildiklerini de ifade etti.

‘TEDBİR ALINMALI’

Laleli piyasasının neredeyse tamamının Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Kafkasya ülkeleri ile çalıştığını belirten Avdagiç, onların zararlarını en aza indirip ticareti sürdürmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi:

“Tüccarımız Rusya’ya ticaretinde Ukrayna güzergahının yerine savaş sebebiyle Belarus’u ikame etti. Ancak burada kargolar kilogram başına 1 dolar daha pahalı. Teslim süresi de daha uzun. Bu nedenle alternatif ihracat güzergahları bulunması için ihracat bedellerinin getirilmesi amacıyla Bulgaristan, Romanya, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Tacikistan gibi ülkelerin vergi muafiyetine alınması zorunluluk arz ediyor.”

TÜM SEKTÖRLERDE KDV İNDİRİMİ TALEBİ

Tüm firmalar için şu anda en önemli konunun savaş sebebiyle 139 doları gören petrol fiyatları olduğunu vurgulayan Avdagiç, akaryakıt fiyatlarında mal ve hizmet üreten sektörlere iyileştirme sağlanması gerektiğini söyledi.

Tüm firmaların ve sektörlerin KDV indirimine gidilmesi talebini dile getiren Avdagiç, kamuya iş yapan müteahhitler için de 2022 yılına yönelik de dinamik fiyat farkı kararnamesi istediklerini söyledi.

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