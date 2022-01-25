İYİ Parti’den doğalgaz ve elektrik önergesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye doğalgaz ve elektrik kısıtlamaları ile ilgili araştırma önergesi verdi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sanayi tesislerinde üretimin durdurulmasının neden olacağı sorunların araştırılması, doğalgaz ve elektrik kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin mağduriyetinin çözüme kavuşturulması, bunun gibi aksaklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Dervişoğlu, önergenin gerekçesinde 19 yıllık iktidarın, pahalı da olsa yakacak hiç doğalgaz bulamadığını belirterek, bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin günlük 300 milyon metreküp seviyesine kadar çıktığını; ancak yeniden üretim kapasitesinin günlük 45 milyon metreküp seviyesinde kaldığını ifade eden Dervişoğlu, TANAP ve Türk Akımı Projeleri’nin revize edilmesi gerektiği ve Türkiye’nin ihtiyacı olan doğalgazın buralardan daha fazla sağlanabileceğini belirtti. DHA