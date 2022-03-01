JP Morgan CEO’su: SWIFT yasağı Ruslarla iş yapmaya engel değil

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, SWIFT yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini ve SWIFT’in etrafından dolanılabilecek araçlar olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Rus bankalarının SWIFT sisteminden atılmanın istenmeyen sonuçlar getirebileceğini söyledi. Dimon, Rus bankaların SWIFT sisteminin etrafından ‘kötü aktörler’ aracılığıyla da dolanabileceğini belirtti.

İşgalin ardından ABD ve AB, Rus bankalarının uluslararası finans sisteminde işlem yapmasının önüne geçmek için SWIFT adı verilen sistemden çıkartılmasına karar vermişti. Ayrıca Rus Merkez Bankası'nın finansal varlıklarının bloke edileceği bildirilmişti.

Dimon dün Bloomberg televizyonu ile yaptığı röportajda, Ukrayna’nın işgali sonrası Rusya’ya getirilen finansal yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. SWIFT yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini savunan Dimon, SWIFT'in etrafından dolanılabilecek araçlar olduğunu belirtti.

‘İŞ YAPMAMIZI ENGELLEMİYOR’

Dimon, “SWIT yasağı iş yapmamızı engellemiyor. Sadece iş yapmak için bir iletişim aracını kullanamayacağımızı söylüyor. Hâlâ iş yapılabilir” dedi. Dimon ayrıca konu ile ilgili hükümetle görüşmeye devam ettiklerini bildirdi.

Dimon yaptırımların ABD ekonomisi de etkileyeceğini ancak ABD ekonomisinin hala güçlü olduğunu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da bunu ‘güçlü’ karşılayacağını söyledi.

FED VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Simon ayrıca Fed’in para politikasını sıkılaştırma süreci ile ilgili de konuştu. Faiz artırımları ile ilgili soruları yanıtlayan Dimon, Fed’in bu yıl kaç kez faiz artıracağı sorulduğunda, “yedi veya dokuz olabilir, daha fazla olabilir, daha az olabilir” yanıtını verdi.

Dimon, ayrıca mevcut enflasyonun tamamının geçici olduğunu düşünmediğini, ancak bir kısmının zamanla daha iyi olabileceğini belirtti.

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