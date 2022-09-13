JP Morgan şirketlerin dolar cinsi borçlanma tahminlerini düşürdü

JP Morgan tarafından dün yayımlanan rapora göre, en çok şirket tahvili ihraç etmesi beklenen ülkeler arasında Türkiye 6 milyar dolar ile yer aldı.

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ABD’li yatırım bankası JP Morgan, gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin bu yıl yapacağı borçlanma için tahminlerini bir kere daha düşürerek gelişmekte olan ekonomilerin karşı karşıya kaldığı baskılara işaret etti.

JP Morgan tarafından dün yayımlanan rapora göre, en çok şirket tahvili ihraç etmesi beklenen ülkeler arasında Türkiye 6 milyar dolar ile yer aldı.

Listede Çin 10 milyar dolar, Peru 4 milyar dolar, İsrail 3.7 milyar dolar ve Romanya da 3.2 milyar dolar ile yer aldı.

260 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRÜLDÜ

Gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerin büyüklüğü bu yıl borçlanma maliyetlerinde meydana gelen yükselişle birlikte keskin şekilde geriledi.

Yükselen faizler nedeniyle pek çok şirket uluslararası piyasalardan borçlanamadı veya borçlanmaktan vazgeçti.

JP Morgan analistleri tarafından yayımlanan raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Birincil piyasanın durgun seyretmeye devam ederken toparlanacağına dair çok az gösterge bulunuyor. Bu da bizi 2022 (gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler için) tahvil ihracı tahminimizi bir kez daha aşağı yönlü revize ederek 400 milyar dolardan 260 milyar dolara düşürmeye yöneltti.” (REUTERS)

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