Kamu bankaları ile reel sektör bir araya gelecek

Kamu bankaları genel müdürleri, finansmana erişim konusunu ele almak üzere yarın reel sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

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Kamu bankaları genel müdürleri, finansmana erişim konusunu ele almak üzere yarın reel sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yarın 14.30’da planlanan toplantı, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in katılımı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

YÜKSEK KREDİ FAİZLERİNDEN ŞİKÂYETÇİLERDİ

TOBB, yarın kamu bankaları ile bir toplantı yapılacağı bilgisini teyit etti.

Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na, kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40’ı aştığı eleştirilerini yapmış, TCMB Başkanı ise sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.

Ardından TOBB’da bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, “stokçulukla” ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen haftaki toplantıda, Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30-50 arasında faiz uyguladığını, bazılarının da hiç kredi vermediğini söylemişti. (REUTERS)

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