Kamu bankaları MİR’den çıkma kararı aldı

ABD, Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almıştı. Bunun üzerine iki özel banka Mir sisteminden çıkarken kamu bankalarından da beklenen adım geldi.

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Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası, Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

Yetkili, kuruluşların Rus ödeme sisteminden çıkma kararını Salı günü erken saatlerde aldığını ve kararın da henüz kamuya açıklanmadığını bildirdi. Habere göre, söz konusu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta MİR’e alternatifleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yaptığı görüşme sonrasında geldi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de, bu ayın başlarında finans kurumlarını MİR ile yeni anlaşmalara girmemeleri veya mevcut anlaşmaları genişletmemeleri konusunda uyardı.

Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen MiR'e Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank dahil olmuştu.

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