Kamu bankalarında 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilecek

TL’deki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank'ta toplamda 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidiliyor.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasındaki rekor düşüşün ardından bankaların bozulan kredi kapasitelerini desteklemek ve işletmelere kredi vermeye devam etmelerini sağlamak için devlet bankalarına 51,5 milyar TL dolar enjekte edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili Bloomberg’e bilgi veren üst düzey bir yetkili, Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank’ın ve kamuya ait katılım bankalarının da çekirdek sermayesini artıracağını söyledi.

Yetkili, “Mevcut plana göre Ziraat’a 22,5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a ise 13,5 milyar TL verilecek. Katılım bankaları ise 2 milyar lira TL” dedi.

TVF: DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Varlık Fonu, konuyla ilgili Bloomberg'in sorusu üzerine “Ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan ve TVF'nin de portföyünde yer alan kamu bankalarımızı, ülkemizin kalkınmasına katkılarının sürmesi için, daha önce yaptığımız gibi, gerekli olduğu durumlarda desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri görüş talebine yanıt vermedi.

SÜREÇ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK

Ek sermayelendirme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum yapıldığını belirten yetkili, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını söyledi.

TL’deki düşüş ve devlet bankalarının corona virüsü salgınından bu yana kredi maliyetlerini düşük tutma çabaları nedeniyle kamu bankalarına daha önce iki sermaye transferi yapıldı. Bu işlem gerçekleştirilirse kamu bankalarına üç yıl içinde üçüncü kez sermaye transferi gerçekleşmiş olacak.

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