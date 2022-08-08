Kamu bankası emlakçı gibi çalışıyor

Bankanın el koyduğu gayrimenkullerin sayısı 2020 yılında 3 bin 250’ye yükseldi.

Deniz AYHAN

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Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan Ziraat Bankası, kredilerini ödeyemeyenlerin borçlarına karşılık el koyduğu gayrimenkulleri sat sat bitiremiyor.

1.036 TAŞINMAZ SATILDI

Ziraat Bankası'ndan konut ve gayrimenkul kredisi alan ancak krediyi geri ödeyemeyen binlerce kişinin ev arsa, işyerine el konuldu. Bu gayrimenkullerin sayısı 2020 yılında 3 bin 250'ye yükseldi. Bunlardan 764'ü 2020'de satıldı. Banka 2021 ve bu yıl da 1.036 gayrimenkulü daha sattı. Ziraat Bankası'nın elinde halen satışı bekleyen 1.450 adet daha gayrimenkul bulunuyor.

TBMM KİT Komisyonu'nda CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in günümüz itibarıyla Banka'nın alacakları nedeniyle el koyduğu gayrimenkullere ilişkin sorusuna Ziraat Bankası yönetiminden yazılı yanıt geldi. Kurum, “Bankamızın alacaklarından dolayı edindiği gayrimenkul sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 3 bin 250 adettir. 30 Haziran 2022 verilerine göre portföyümüzde 1.450 adet alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkul bulunmaktadır” bilgisini verdi.

Çiftçinin borcu ‘sır' oldu

Ziraat Bankası, çiftçinin bankaya olan borçlarına ilişkin sorusuna ise ‘sır' yanıtı verdi. Atila Sertel'in bankanın elinde bulunan ipotekli tarlaların toplam büyüklüğüne ilişkin sorusuna verilen yanıtta Bankacılık Kanunu'nun Sırların Saklanması başlıklı 73. maddesi işaret edilerek, “Müşteri/banka sırrıdır, paylaşılması mümkün değildir” denildi. Yine borcunu ödeyemediği için yakın izlemeye alınan ve takibe düşen çiftçi sayısı ile malları haczedilen çiftçi sayısına ilişkin soru da ‘sır' gerekçesiyle yanıtlanmadı.