Kamyoncu esnafı isyan etti: Gözünü açıyorsun zam, kapatıyorsun zam

Kamyoncular, kurdaki artış ve bir yılda 3 katına çıkan akaryakıt zamları sonrası artan masraflara dikkat çekerek, “Gözünü açıyorsun zam, kapıyorsun zam! Giderler ikiye, üçe katlandı ama hâlâ 3 yıl önceki nakliye fiyatlarıyla çalışıyoruz. Krediler olmasa yaşayamıyoruz” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’deki kamyoncu esnafı ile bir araya gelerek, kamyoncuların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Kamyoncular, kurdaki artış ve bir yılda 3 katına çıkan akaryakıt zamları sonrası artan masraflara dikkat çekerek, “Gözünü açıyorsun zam, kapıyorsun zam! Giderler ikiye, üçe katlandı ama hâlâ 3 yıl önceki nakliye fiyatlarıyla çalışıyoruz. Krediler olmasa yaşayamıyoruz” dedi.

İşverenlerin kendilerine tavrını da eleştiren kamyoncu esnafı “Altımızda 1-1,5 milyonluk araçlar var ama 25 kuruşluk değerimiz yok patronların gözünde! Araçlarımızı depo gibi kullanan işveren, ‘şoför giremez' diye yazan fabrikalar bile var! Bizler önce insan yerine konmak istiyoruz” siteminde bulundu.

‘EN BÜYÜK SIKINTI MAZOT FİYATLARI’

Çakırözer ise, partisinin nakliyeci esnafı için hazırladığı çalışmayı kamyoncularla paylaşarak, “En büyük sıkıntı mazot fiyatlarındaki olağanüstü artış. Bununla da sınırlı değil. İşin bir istikrara kavuşmamış olması, rekabetin aldıkları ücreti etkiliyor olması, köprülerden otoyollardan geçişlerde istenen fahiş fiyatlar var. Bunların ortak akılla çözülmesi lazım” dedi.

Nakliyecilerin, kamyoncuların Türkiye’de ekonominin lokomotif sektörü olduğuna vurgu yapan Çakırözer, “Kamyoncu esnafının alın teri sayesinde bu ülkenin ekonomisine 25 milyar dolarlık katkı sağlanıyor. O zaman kamyoncunun da kazanması lazım. Kamyoncu kazanırsa, Türkiye de kazanır. Nakliyeci esnafının sıkıntılarına dertlerine, hepimizin mutlaka kulak vermesi gerekir” diye konuştu.

‘GİDERLER 3'E KATLANDI, KAZANCIMIZ 3 YILDIR AYNI’

Kamyoncu ve nakliyeci esnafı bir yılda 3 katına çıkan akaryakıt fiyatlarından dert yanarken, “3 ay önce 7 liraya aldığımız yakıt şimdi 13-14 lira. 2 bin 500 liraya aldığımız lastik olmuş 6 bin lira. Bunun yedek parçası, işçiliği var ama biz hala 3 yıl öncenin nakliye fiyatlarını alıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz” dedi. Nakliye sektörüne bağlanan sermayenin, verilen emeğin karşılığının alınmasını istediklerini dile getiren kamyoncu esnaflarından Adnan Türkmen, “Maliyetlerimize göre gerekli gelirler sağlanarak sektör üyelerimizin rahatlamasını istiyoruz” çağrısında bulundu.

‘KREDİLER OLMAZSA YAŞAYAMAYIZ’

Kamyoncuların kazandıkları ile geçinemediklerini ve banka kredileri ile yaşayabildiklerini söyleyen kamyoncu Fevzi Top ise, “Gözünü açıyorsun zam, kapıyorsun zam! Sonra da biz işveren ile fabrika müdürü ile karşı karşıya kalıyoruz. Giderler ikiye, üçe katlandı. Ama biz üç yıl önceki ücretlere çalışıyoruz. Krediler olmazsa yaşayamayız” dedi.

’25 KURUŞLUK DEĞERİMİZ YOK’

Kamyoncu esnafı, ekonomik sıkıntılarının yanı sıra işverenlerin kamyoncu esnafına duyarsızlığından da yakınarak, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Fabrikaya yükünüzü götürdünüz fabrikada kuyruk var aracınızı üç gün indiremiyorsunuz! Araçlarımız depo gibi kullanılıyor. Bunun bir bedelinin olması lazım. Ama yok! Bir tırcının altında 1 milyonluk, 1,5 milyonluk araçlar var. Ama patronun gözünde 25 kuruşluk değerimiz yok!. ‘Şoför giremez' diye yazan fabrikalar vardır, tuvalete dahi giremeziniz! Kapıda beklersiniz, bekçi ile muhatap olursunuz! Biz kamyoncular önce insan yerine konulmak istiyoruz.”

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