Kapadokya yolu için suç duyurusu

Milyonlarca yılda oluşan dünya mirası Kapadokya'nın ortasından yapılacak çift şeritli yol için ağır iş makineleriyle yol inşaatına başlandı.

Yavuz ALATAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya'daki yol yapım çalışmaları için, suç duyurusunda bulundu. Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma iddiası ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan Peri Bacaları'nın yol yapımı nedeniyle büyük zarar göreceğini belirtildi.

‘FİL GİBİ GİRDİLER'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Nevşehir'deki doğal ve kültürel varlıklarımız sistematik bir saldırı altında. Son olarak yol yapım çalışmalarıyla 1. derece arkeolojik ve doğal SİT alanı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı” dedi. Candan, şunları kaydetti: “Ortahisar, Göreme beldeleri arasında yapılması planlanan yol çalışmaları, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere peri bacaları oluşumlarını, yeraltı zenginliklerini, Saklı Kilise'yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit etmektedir. Çevre düzenleme ve ulaşım projeleri hazırlanmadan birinci derece arkeolojik sit alanında ağır iş makineleriyle yol inşaatına başlanmıştır. Bu çalışma bölgeye telafisi imkansız zararlar verecektir. Dünyanın göz bebeği Kapadokya'ya züccaciye dükkanına girmiş fil gibi dozerle girdiler.”

600 metre için duble yol

Milyonlarca yılda oluşan dünya mirası Kapadokya’nın ortasından 600 metrelik mesafe için geçirilecek olan yolun 2.2 kilometre, 12 metre genişlikte ve çift şeritli olacağı belirtiliyor. Günlük 200 ile 300 turist otobüsünün kullanacağı Göreme’den Ortahisar’a uzanan yol güzergahı içinde kiliseler, peri bacaları ve kaya oluşumları bulunuyor. Ayrıca yeni yol güzergahından su, doğalgaz ve elektrik hatları da geçirilecek.

İlginizi Çekebilir Kapadokya'nın kalbine hançer

İlginizi Çekebilir Kapadokya'da yıkım tekrar başladı