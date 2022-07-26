Kapadokya’nın kalbine hancer

Turistler 10 dakika yürümesin diye dünya mirası Kapadokya’nın ortasına yol açılmaya başlandı. Kapadokya Çevre Platformu Koordinatörü Mükremin Tokmak milyonlarca yılda oluşan kaya ve manastırların tehlikeye atıldığını belirtti.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca yılda oluşan dünya mirası Kapadokya'nın ortasından yol geçiriliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve içinde Bizans'tan kalma manastır, kilise ve yeraltı şehirlerini barındıran Kapadokya'nın içinden geçirilecek 2.2 kilometrelik yolun 12 metre genişlikte ve çift şeritli olacağı öğrenildi.

Günlük 200 ile 300 turist otobüsünün kullanacağı Göreme'den Ortahisar'a uzanan yol güzergahı içinde kiliseler, peri bacaları ve kaya oluşumları bulunuyor. Kapadokya Çevre Platformu Koordinatörü Mükremin Tokmak, turistler 600 metre yürümesin diye açılacak yolla birlikte Kapadokya'nın kalbine adeta hançer saplanmış olacağını söyledi.

‘MİRAS LİSTESİNDEN ÇIKAR'

Tokmak, yolun açılmasıyla birlikte dünya mirası oluşumların ciddi zarar göreceğini belirtirken yol kenarlarının kısa süre içinde imara açılabileceği uyarısında da bulundu. Yol için UNESCO'dan onay alınmaması halinde Kapadokya'nın dünya listesinden çıkarılma riski yaşanabileceği de bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yeni yol güzergahından su, doğalgaz ve elektrik hatları da geçirilecek. Bu nedenle koruma altındaki alanda özellikle su ve doğalgaz hatları için kanalların açılacağı, bu işlemlerin de dünya mirasına zarar vereceği ifade edildi. Yeni yolu tur otobüslerinin yanı sıra balon turizmi kapsamında her gün binlerce aracın kullanacağı da belirtildi.

Yolun altındaki manastır ve saklı kilise tehlikede

Mükremin Tokmak, ham olarak açılan yolun yıllardır traktörlerin kullandığı bağ yolları olduğunu, şimdi bu yolların duble yol olarak yapılacağını söyledi. Tokmak, “Yeni açılacak yolun altında manastır kompleksi ve saklı kilise var. Yolun bir tarafı Zemi Vadisi, diğer taraf açık hava müzesi. Bu oluşumun tam ortasına hançer saplar gibi yol geçiriyorlar. Onu da getirip asfalta bağlayacaklar. Sırf turistler 10 dakika yürümesin diye katliam yapacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan dava açılamıyor

Yeni yolun açılmasıyla birlikte halen kullanılan ve kiliselere zarar verdiği belirtilen mevcut yol tamamen trafiğe kapatılacak. Yeni yolun da zararı önlemeyeceğini savunan Mükremin Tokmak, “Kapadokya Alan Başkanlığı adı altında burası adeta bir talan başkanlığına dönüştü. Eskiden koruma kurulları vardı mahkemelere gidip yürütmeyi durduruyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan dava da açılamıyor” diye konuştu.