Karbon ayak izinin 5’te 1’i 100 kentten geliyor

Toplam 13 bin şehir incelenerek yapılan araştırmaya göre global emisyonun yüzde 18’i en çok karbon ayak izi olan ilk 100 şehirden geliyor. Araştırma, belirli kentlere odaklanarak global emisyonun çok daha hızlı düşürülebileceğini kanıtlıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Yangınlar, sel ve kuraklıkla dünyamız küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha da fazla yaşarken, küresel emisyonu azaltmanın, belirli şehirlere odaklanarak hızlanacağını ortaya koyan bir araştırma yayınlandı. Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF) projesi kapsamında Norveç, İsveç, ABD ve Japonya'dan bilim insanları interaktif bir modelleme ile dünya genelinde çevreyi en çok kirleten şehirleri ve ülkeleri belirledi. Buna göre karbon ayak izi en fazla olan ilk 100 şehir, toplam emisyonun yüzde 18'ini yani yaklaşık beşte birini yapıyor. Bu sonucun, belirli kentlere odaklanarak global emisyonun çok daha hızlı düşürülebileceğini kanıtladığı vurgulanıyor.

İSTANBUL 26'NCI

13.000'den fazla şehir üzerinde bilim insanlarının yaptığı çalışmada ülkelere ve şehirlere göre karbon ayak izi miktarları belirlendi. Listede Türkiye'den 5 şehir var. Bu şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri ve Gaziantep. İstanbul 26'ncı sırada yer aldı. Karbon ayak izi en yüksek ilk üç ülke Çin, ABD ve Hindistan olarak sıralandı. Şehirlere bakıldığında ise listenin ilk sırasını yılda 276.1 megaton karbondioksit üretimiyle Güneş Kore'nin başkenti Seul aldı.

İLK 10'DA ABD AĞIRLIĞI

Yılda 272 megaton karbondioksit üretimiyle ikinci sırayı Çin'in Guangzhou kenti alırken, onu 233.5 megaton karbondioksit üretimiyle New York izledi. New York'un yanı sıra Chicago ve Los Angeles da listede ilk 10'a giren ABD şehirleri arasında yer aldı. Birçok açıdan geç kalınmış da olsa, fosil yakıtlara bağlığı azaltacak kaynaklara yönelmenin gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için atılacak ilk adım olduğu vurgulanıyor. Kişilerin beslenme ve tüketim alışkanlıkları, yakıt tüketimleri, elektrik enerjisi kullanımı gibi pek çok faktör atmosfere yayılan bireysel karbon salınımı miktarını etkiliyor.

Karbon ayak izi nedir?

Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların yakılması sonucunda karbon salınımı gerçekleşiyor. Karbon ayak izi, belirli bir zaman içerisinde insan faaliyetleri sonucu oluşan, dolaylı ya da doğrudan atmosfere yayılan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri ile hesaplanıyor. CO2 emisyonu veya CO2 yayılımı olarak da adlandırılıyor. Karbon ayak izi genellikle yıl bazında ve ton birimiyle ifade ediliyor.