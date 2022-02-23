Katar’dan doğalgaz açıklaması: Kimse Rus doğalgazına alternatif sağlayamaz

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi dün yaptığı açıklamada, Avrupa için Katar doğalgazının Rusya'ya alternatif olamayacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle doğalgaz kesintisi olması durumunda, ne Katar ne de başka herhangi bir ülkenin Avrupa’ya Rus gazı yerine yeterince sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayamayacağını belirtti. Bakan Katar’ın böyle bir kapasiteye sahip olmadığını belirtti.

Bakan, Katar hacimlerinin çoğunun büyük oranda Asyalı alıcılara gittiğini açıkladı. Saad al-Kaabi, Asyalı alıcıların uzun vadeli sözleşmelere sahip olduğunu vurguladı. Bakan Kaabi, Avrupa’ya ancak hacimlerinin yüzde 10-15’ini gönderebileceklerini belirtti.

‘BU KADAR FAZLA DOĞALGAZ KİMSEDE YOK’

Bir konferansta gazetecilere demeç veren Kaabi, Avrupa doğalgazının yüzde 30-40’ının Rusya’dan geldiğini belirterek, “Bu kadar büyük bir hacimde doğalgaz sağlayabilecek kimse yok. Hiç bir ülkenin bunu LNG ile gerçekleştirme kapasitesi yok” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas ve Luhanks’ın bağımsızlığını tanıyarak bölgeye askeri güç göndermesi talimatı vermesinin ardından artan gerilim sonrası Avrupa’da doğalgaz arzı konusunda çeşitli endişeler doğmuştu. Kaabi’nin açıklaması Avrupa’nın endişelerini pekiştirdi.

ENDİŞELER BÜYÜYOR

ABD’nin ve Avrupa’nın ilan ettiği yaptırımlar da Avrupa ve Rusya arasındaki doğalgaz alışverişini de etkileyebilir. Almanya, Rusya’dan aldığı gazı iki katına çıkarmayı sağlayacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurdu. Bu nedenle dün gaz fiyatları da yükseltti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev de önceki gün Almanya’nın kararı üzerine Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğal gaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” dedi.

Emtia bilgi sağlayıcısı ICIS’in LNG analisti Robert Songer, konu ile ilgili değerlendirmesinde, tedarikle ilgili henüz bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Avrupa Rus gazına erişimini kaybederse Katar ve Japonya’nın Avrupa’ya yardım etme yetenekleri sınırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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