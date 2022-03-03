Kavcıoğlu: İhracatçı firmalara düşük faizli krediler kullandırıyoruz

OSB başkanları ile bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracat ve ithalat yapan firmalara düşük faizli krediler kullandırdıklarını söyledi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz” dedi.

Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.

İstişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

‘SANAYİCİLER HÂLÂ ZORLUK ÇEKİYOR’

Kavcıoğlu, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarının desteklenmeye, finanse edilmeye devam edileceğini kaydetti ve ‘hedefli kredi’ vurgusu yaptı ve şöyle devam etti:

“Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum.”

Kavcıoğlu’na OSB’lerin taleplerini ileten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade etti ve bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi.

OSB’LER İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ İSTEDİ

Kütükcü, “Şu an da tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti” dedi.

“Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var” diyen Kütükcü, “Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli” diye konuştu.

KGF desteklerindeki limitlerin de artırılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, sanayicilerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gibi taleplerini de ileterek, Kavcıoğlu’ndan destek istedi. (DHA)



İlginizi Çekebilir Kanada Merkez Bankası faiz artırdı

İlginizi Çekebilir Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu

İlginizi Çekebilir Türkiye dünya gıda enflasyonu liginde 4. sıraya yükseldi

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu üç haneyi gördü