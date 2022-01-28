Kayseri OSB’de doğalgaz şoku: 2 gün boyunca tamamen kısıtlandı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 17'sini bünyesinde barındıran ve toplamda bin 179 firmanın bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 40 olarak uygulanan doğalgaz kısıntısı 2 gün boyunca ısınma ve mutfak tüketimi hariç tamamen kısıtlandı.

Müslüm EVCİ

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İran’ın 20 Ocak’ta 10 gün süreyle gaz akışını kestiğini açıklaması üzerine BOTAŞ tarafından 21-31 Ocak tarihleri arasında doğal gaz kullanımının yüzde 60 ile sınırlandırılmasına yönelik açıklama yapılmış ardından da TEİŞ 24 Ocak tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklamıştı.

Alınan kararların ardından sanayi ve ticaret dünyası kısıntılar sebebiyle ekonomik olarak büyük kayıplar yaşanacağını belirtirken Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde flaş bir karar alındı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 17’sini bünyesinde barındıran, bin 179 firma ve 70 bin üzerinde çalışanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesinde mutfak ve ısıtma hariç doğalgaz kullanımı 2 gün boyunca tamamen kısıtlandığı duyuruldu.

FİRMALARA YAZILI OLARAK İLETİLDİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından firmalara gönderilen yazıda BOTAŞ'tan gelecek ilave yaptırımlara karşı yeni tedbirler alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Aralık 2021 baz alınarak 15 bin m3/ay ve üzeri tüketim yapan sanayicilerimizin ısıtma ve mutfak tüketimleri hariç, imalat hatlarında doğalgaz kullanılmaması zarureti doğmuştur. Aksi takdirde BOTAŞ tarafından sitem dengesi sağlanamaması halinde tam kesinti uygulanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Buna göre yapılacak kısıntı 30.01.2022 Pazar günü saat 08.00'den başlayarak 01.02.2022 Salı günü saat 08.00'e kadardır.”

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