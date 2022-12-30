KDV değişikliğine dair karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişiklikle ilgili şu ifadeler yer aldı:

* MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-9.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve aynı Tebliğin (II/E-9.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir.

* Diğer taraftan, 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/12/2022 tarihli ve 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin 31/12/2024 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir.

* MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı için 57.300 TL” ibaresi eklenmiştir.

* MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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