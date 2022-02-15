KDV indiriminin 41 temel gıda maddesine etkisi sadece 86 TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hesaplamalarına göre, temel gıdada KDV indiriminin fiyatlara etkisi oldukça sınırlı. En düşük etki 0,10 kuruş ile yumurtada görülürken, en yüksek indirim ise sadece 6,53 TL ile tereyağında görüldü.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonrası bazı temel besin maddeleri üzerindeki fiyat değişimlerini inceledi.

Ağbaba'nın TÜİK madde sepeti verileri üzerinden derlediği araştırmaya göre, KDV indiriminin fiyatlara etkisinin 0,10 kuruş ile en düşük yumurtada görülürken, en yüksek indirim ise sadece 6,53 TL ile tereyağında olduğu görüldü.

Ağbaba, “41 temel gıda maddesinin toplam harcaması göz önüne alındığında ortaya çıkan KDV indirimi sadece 86 TL ile sınırlı kalmaktadır” dedi.

“KDV indirimleri öncesi TÜİK madde sepetinde 41 temel besin maddesinin toplam tutarı bin 192 TL iken bu indirimlerle sadece 86 TL azalarak bin 106 TL'ye düşmüştür” diyen Ağbaba, “KDV indirimleri gıda enflasyonu son bir yılda yüzde 207 oranında artmadan önce bir anlam ifade edebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

‘SÜTE 68 KURUŞ, YAĞA 1,79 TL ETKİSİ VAR’

Ağbaba, KDV indirimlerinin gıda fiyatlarına etkisinin sınırlı olmasının en büyük nedeninin gıda enflasyonunun yüzde 55'i aşması olduğunu söyledi.

“Ocak 2021’de yüzde 18,11 olan gıda enflasyonu 2022’nin ilk ayında yüzde 207 oranında artarak yüzde 55'i aştı” diyen Ağbaba, “KDV indirimlerinin ayçiçek yağına etkisi 1,79 TL, bulgura 70 kuruş, süte 68 kuruş, yumurtaya 10 kuruş, beyaz peynire 3,19 TL, tavuk etine 2,03 TL, salatalığa 87 kuruş, tereyağına 6,53 ve kırmızı ete ise sadece 6,39 TL'lik bir indirime etki ettiği görülmektedir” dedi.

‘ERDOĞAN, ENLASYON ZİRVE YAPANA KADAR BEKLEDİ’

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1 düşürüldüğünü açıklamakta neden geciktiğini de sordu.

“Fiyatlar bu kadar yükselmeden önce yapılacak KDV indirimleri gıda fiyatlarının bugünden daha fazla ucuza alınmasını sağlayacakken, enflasyonun yüzde 50'ye dayandığı, gıda enflasyonunun ise yüzde 55 aşması neticesinde yüzde 7'lik KDV indiriminin çok fazla etkisi olmayacaktır” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bu yüzdendir ki, Erdoğan yüzde 7'lik KDV indirimine ek olarak marketlerden de ekstra yüzde 7'lik bir indirim beklemektedir. Enflasyonla ve gıda fiyatı artışlarına karşı eğer gerçekçi bir mücadele verilmek isteniyorsa iktidarın ülke tarihinin belki de en büyük zammı olan yüzde 127'lik elektrik faturalarını geri çekmelidir.

Girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı, elektrik- doğalgaz faturalarının pik yaptığı ve akaryakıta neredeyse iki günde bir gelen zamlar düşünüldüğünde, gıda enflasyonundaki artış kolay kolay dizginlenemeyecektir.”

İlginizi Çekebilir KDV düşse de ucuz yağ kuyrukları devam ediyor

İlginizi Çekebilir İYİ Partili Usta: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı

İlginizi Çekebilir Temel gıdada KDV indirimi enflasyona nasıl yansıyacak?

İlginizi Çekebilir KDV indirimi bu yoksulluğa çare olmaz